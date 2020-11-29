ФОТО | В столичном Кристийне состоялся праздник зажжения свечи первого Адвента
Сегодня в 15:00 старейшина столичного района Кристийне Яанус Рийбе, пастор прихода Аллика Каарель Вяльямяэ и руководитель по маркетингу ТЦ Kristiine keskus Хелина Лейф провели церемонию зажжения первой свечи адвента на площадке перед торговым центром.
Сын Джигарханяна показал последнее фото отца перед смертью
Ушел из жизни легендарный Диего Марадона: названа причина смерти
Проявление кожного симптома COVID-19 показали на фото
Насколько богатым был Марадона при жизни