ФОТО | В столичном Кристийне состоялся праздник зажжения свечи первого Адвента

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что предрождественский период несёт с собой также надежду на лучшие времена. ”Уходящий год был очень сложным для нас всех, и приближающееся Рождество дарит как свет нашим сердцам, так и придает сил. Желаем жителям района красивого и спокойного предпраздничного месяца”, — подчеркнул Рийбе.

Во время мероприятия всем гостям достались угощения и горячий глёг из рук добрых гномов, рождественские песни исполнили участники детской хоровой студии Taisi Laulustuudio.

Управа Кристийне