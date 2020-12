ФОТО | В США нашли оленя с новогодней гирляндой на голове

Животное заметили в городе Колорадо-Спрингс. Олень сперва запутался в огоньках рогами, а когда начал вырываться, запутался еще больше. Провода оказались даже у него во рту. Видимо, олень пытался их перегрызть.

Прибывший на место офицер освободил животное, и оно убежало в лес.

Жителей горных регионов США просят не оставлять на улице гамаки и не вешать низко гирлянды. Олени, которые подходят близко к жилым домам, регулярно в них запутываются и могут годами ходить с ”украшением” на голове.

This buck's vision was obscured making it vulnerable around cars. With wires wrapped in its mouth, it likely couldn't eat or drink. It might have starved. Had it jumped a fence, the cords might have gotten caught and hung the animal. Please decorate with #wildlife in mind. (2/2) pic.twitter.com/IHTHpbKkkY