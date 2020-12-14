14.12.2020, 12:00

ФОТО | В США нашли оленя с новогодней гирляндой на голове


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ФОТО | В США нашли оленя с новогодней гирляндой на голове
Shutterstock

Сотрудники службы охраны дикой природы в американском штате Колорадо пришли на помощь оленю, который запутался рогами в длинной новогодней гирлянде, пишет mail.ru.

Животное заметили в городе Колорадо-Спрингс. Олень сперва запутался в огоньках рогами, а когда начал вырываться, запутался еще больше. Провода оказались даже у него во рту. Видимо, олень пытался их перегрызть.

Прибывший на место офицер освободил животное, и оно убежало в лес.

Жителей горных регионов США просят не оставлять на улице гамаки и не вешать низко гирлянды. Олени, которые подходят близко к жилым домам, регулярно в них запутываются и могут годами ходить с ”украшением” на голове.

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