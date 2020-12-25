Первая рождественская открытка была отправлена в Англии в 1843 году, а в Эстонии это новомодное веяние начало распространяться в 1880-х годах. К началу 20-го века это превратилось уже в устоявшуюся и широко распространенную традицию в городах, а в 20-х и 30-х годах вся Эстония посылала рождественские открытки. Смотрите, как выглядели открытки в прошлом веке!
ФОТО | Смотрите, какие рождественские открытки посылали в Эстонии в прошлом веке!
Чаще всего на старых открытках не было текста, но иногда можно было увидеть поздравления на немецком языке. Обычно на рождественских открытках изображали зимний пейзаж с церковью, обрамленной еловыми ветками. Печать местных открыток набирала обороты с 1920-х годов, а акцент на национальных мотивах как элементе дизайна усилился, особенно в 1930-х годах. Открытки, характерные для этой эпохи, часто были цветными.
Усилилось использование национальных мотивов советского периода — например, изображали старые рождественские игры или книги (”Tõde ja õigus” А. Х. Таммсааре), важные с эстонской точки зрения. В 1980-х и 1990-х годах в магазинах снова стали предлагать рождественские открытки с церквями и христианскими символами Рождества.
Фото: Jõulukaart aastast 1906, PTM F 64:23/Pk 34, Põlva Talurahvamuuseum
Фото: Jõulukaart aastast 1923, ERM Pk 7:4/454, Eesti Rahva Muuseum
Фото: Värviline jõulukaart., CRJM F TR II 728 F 847/42, C. R. Jakobsoni Talumuuseum
Фото: Värviline jõulukaart., CRJM F TR II 728 F 847/43, C. R. Jakobsoni Talumuuseum
Foto: Jõulukaart perioodist 1935-1940, ERM Pk 2:4/21, Eesti Rahva Muuseum
Фото: Jõulukaart perioodist 1935-1940, ERM Pk 2:4/28, Eesti Rahva Muuseum
Фото: Jõulukaart päkapikkude ja rongiga, ERM Pk 2:4/18, Eesti Rahva Muuseum
Фото: Jõulukaart aastast 1959 , ERM Pk 7:4/11, Eesti Rahva Muuseum
Фото: Jõulukaart aastast 1988, ERM Pk 7:4/274, Eesti Rahva Muuseum
Фото: Jõulukaart aastast 1958, ERM Pk 7:4/36, Eesti Rahva Muuseum
Источники: Tapa Muuseum, Eesti Muuseumide veebivärav muis.ee
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