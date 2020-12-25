ФОТО | Смотрите, какие рождественские открытки посылали в Эстонии в прошлом веке!

Чаще всего на старых открытках не было текста, но иногда можно было увидеть поздравления на немецком языке. Обычно на рождественских открытках изображали зимний пейзаж с церковью, обрамленной еловыми ветками. Печать местных открыток набирала обороты с 1920-х годов, а акцент на национальных мотивах как элементе дизайна усилился, особенно в 1930-х годах. Открытки, характерные для этой эпохи, часто были цветными.

Усилилось использование национальных мотивов советского периода — например, изображали старые рождественские игры или книги (”Tõde ja õigus” А. Х. Таммсааре), важные с эстонской точки зрения. В 1980-х и 1990-х годах в магазинах снова стали предлагать рождественские открытки с церквями и христианскими символами Рождества.

Фото: Jõulukaart aastast 1906, PTM F 64:23/Pk 34, Põlva Talurahvamuuseum

Фото: Jõulukaart aastast 1923, ERM Pk 7:4/454, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Värviline jõulukaart., CRJM F TR II 728 F 847/42, C. R. Jakobsoni Talumuuseum

Фото: Värviline jõulukaart., CRJM F TR II 728 F 847/43, C. R. Jakobsoni Talumuuseum

Foto: Jõulukaart perioodist 1935-1940, ERM Pk 2:4/21, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Jõulukaart perioodist 1935-1940, ERM Pk 2:4/28, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Jõulukaart päkapikkude ja rongiga, ERM Pk 2:4/18, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Jõulukaart aastast 1959 , ERM Pk 7:4/11, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Jõulukaart aastast 1988, ERM Pk 7:4/274, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Jõulukaart aastast 1958, ERM Pk 7:4/36, Eesti Rahva Muuseum

Источники: Tapa Muuseum, Eesti Muuseumide veebivärav muis.ee