ФОТО | Смотрите, какие рождественские открытки посылали в Эстонии в прошлом веке!

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Первая рождественская открытка была отправлена в Англии в 1843 году, а в Эстонии это новомодное веяние начало распространяться в 1880-х годах. К началу 20-го века это превратилось уже в устоявшуюся и широко распространенную традицию в городах, а в 20-х и 20-х годах вся Эстония посылала рождественские открытки. Смотрите, как выглядели открытки в прошлом веке!