14.12.2019, 08:55

ФОТО | Смотрите, какие рождественские открытки посылали в Эстонии в прошлом веке!


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ФОТО | Смотрите, какие рождественские открытки посылали в Эстонии в прошлом веке!
Foto: muis.ee

Первая рождественская открытка была отправлена в Англии в 1843 году, а в Эстонии это новомодное веяние начало распространяться в 1880-х годах. К началу 20-го века это превратилось уже в устоявшуюся и широко распространенную традицию в городах, а в 20-х и 20-х годах вся Эстония посылала рождественские открытки. Смотрите, как выглядели открытки в прошлом веке!

Фото: Jõulukaart aastast 1906, PTM F 64:23/Pk 34, Põlva Talurahvamuuseum

Фото: Jõulukaart aastast 1923, ERM Pk 7:4/454, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Värviline jõulukaart., CRJM F TR II 728 F 847/42, C. R. Jakobsoni Talumuuseum

Фото: Värviline jõulukaart., CRJM F TR II 728 F 847/43, C. R. Jakobsoni Talumuuseum

Фото: Jõulukaart perioodist 1935-1940, ERM Pk 2:4/21, Eesti Rahva Muuseum

Foto: Jõulukaart perioodist 1935-1940, ERM Pk 2:4/28, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Jõulukaart päkapikkude ja rongiga, ERM Pk 2:4/18, Eesti Rahva Muuseum

Foto: Jõulukaart aastast 1959 , ERM Pk 7:4/11, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Jõulukaart aastast 1988, ERM Pk 7:4/274, Eesti Rahva Muuseum

Фото: Jõulukaart aastast 1958, ERM Pk 7:4/36, Eesti Rahva Muuseum

Источники: Tapa Muuseum, Eesti Muuseumide veebivärav muis.ee

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