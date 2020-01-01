01.01.2020, 01:44

ФОТО | Смотрите, как встретили 2020 год в Тарту


EST
Galerii: 37 pilti
Foto: Risto Pirnpuu

Тартусцы собрались для встречи Нового года на Ратушной площади. Всех этих счастливых людей, которые пришли насладиться салютом, вы увидите в фотогалерее!

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