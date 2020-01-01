ФОТО | Салют отгремел, но праздник продолжается! На улицах Старого города полно отмечающих Новый год

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Foto: Taavi Sepp

Встретив Новый год под грохот фейерверков, тысячи людей направились с площади Вабадузе по домам, но были и те, для кого праздничная ночь с этого только началась. Фотограф Delfi прогулялся по Старому городу — смотрите, что он увидел!