01.01.2020, 01:28
ФОТО | Салют отгремел, но праздник продолжается! На улицах Старого города полно отмечающих Новый год
Встретив Новый год под грохот фейерверков, тысячи людей направились с площади Вабадузе по домам, но были и те, для кого праздничная ночь с этого только началась. Фотограф Delfi прогулялся по Старому городу — смотрите, что он увидел!
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