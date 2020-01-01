01.01.2020, 01:28

ФОТО | Салют отгремел, но праздник продолжается! На улицах Старого города полно отмечающих Новый год


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ФОТО | Салют отгремел, но праздник продолжается! На улицах Старого города полно отмечающих Новый год
Foto: Taavi Sepp

Встретив Новый год под грохот фейерверков, тысячи людей направились с площади Вабадузе по домам, но были и те, для кого праздничная ночь с этого только началась. Фотограф Delfi прогулялся по Старому городу — смотрите, что он увидел!

Самая длинная очередь ожидала фотографа у дверей клуба Hollywood. Уставшие ждать направились употреблять горячительные напитки в различные бары, но были и такие, кто не искал места потеплее, а устроил вечеринку прямо на улицах.

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