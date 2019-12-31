ФОТО | С наступающим! На площади Вабадузе проходит большой новогодний праздник

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет рассказал, что в новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с участием популярных исполнителей. ”В этом году выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар со своими группами. Незадолго до наступления Нового года на площади с речью выступит президент Керсти Кальюлайд. Мы рады, что новогоднее обращение президента на площади перед народом и совместное пение гимна становятся традицией. Надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем”, — сказал Владимир Свет.

Для совместного пения гимна Эстонии на сцену выйдет смешанный хор Таллиннской гимназии Якоба Вестхольма Kevade. Ровно в полночь салют организует фирма Pyrocom OÜ.

”Мы, как организаторы новогоднего праздника, чувствуем большую ответственность за безопасность на площади Вабадузе. Как и в прошлые годы, в этом году площадь и прилегающие к ней улицы будут закрыты для движения, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой. На праздник мы ждем всех желающих — и пожилых, и молодых и детей”, — сказал Свет.