12.01.2021, 10:01

ФОТО | Россиян ужаснули «мёртвые» игрушки на городской ели


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"Velveti ja luksuse" osakond Gardestis
Eriilmelisi ehteid võib tänavustele puudele panna uhkesti. Foto: Argo Ingver

Пермяки рассказали в соцсети о необычных игрушках, замеченных детьми на одной из городских новогодних елей, пишет news.mail.ru.

Как сообщили жители, на дереве у Цирка кто-то разместил будто повешенных тканевых человечков с названиями месяцев на груди. На табличках написано: апрель, февраль, март…

Интернет-пользователи ужаснулись находке. Некоторые увидели связь с «ковидными» месяцами. Кто разместил таких «куколок» — неизвестно.

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