01.01.2020, 01:35
ФОТО | Красота! Мощный фейерверк в Вильянди продолжался восемь минут
В Вильянди Новый год встретили мощным салютом, который длился около восьми минут. Все зрелище обошлось в 8650 евро.
В Вильянди Новый год встретили мощным салютом, который длился около восьми минут. Все зрелище обошлось в 8650 евро.
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