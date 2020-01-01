ФОТО | Красота! Мощный фейерверк в Вильянди продолжался восемь минут

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Viljandi ilutulestik 2020 Foto: Kenno Soo

В Вильянди Новый год встретили мощным салютом, который длился около восьми минут. Все зрелище обошлось в 8650 евро.