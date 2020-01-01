01.01.2020, 01:35

ФОТО | Красота! Мощный фейерверк в Вильянди продолжался восемь минут


EST
Viljandi ilutulestik 2020
Viljandi ilutulestik 2020Foto: Kenno Soo

В Вильянди Новый год встретили мощным салютом, который длился около восьми минут. Все зрелище обошлось в 8650 евро.

Читайте также: