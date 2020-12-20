20.12.2020, 21:15

ФОТО И ВИДЕО | Впервые в Эстонии: смотрите, как Дед Мороз общался из ратуши с таллиннцами


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ФОТО И ВИДЕО | Впервые в Эстонии: смотрите, как Дед Мороз общался из ратуши с таллиннцами
Олег Беседин

Как мы ранее сообщали, на протяжении четырех предрождественских воскресений на прямую связь с таллинцами выходил Дед Мороз. Дети и взрослые в прямом эфире могли ему позвонить и услышать поздравления с Рождеством и Новым годом.

20 декабря главный Дед Мороз страны в последний раз принимал видеозвонки от детей.

”В Эстонии впервые проходят встречи Деда Мороза с детьми в онлайн-формате, — рассказала бренд-менеджер Деда Мороза Кристина Даоус. — На протяжении двух часов он выходил в прямой эфир и принимал звонки от всех жителей страны. Чаще всего дети хотят просто пообщаться с волшебником и поделиться самыми заветными желаниями. Иногда подключаются и взрослые”.

Foto: Олег Беседин

По словам Кристины, более 20 участников претендовали на роль главного Деда Мороза страны.

В ходе кастинга, заявки прислали с разных городов Эстонии, также были заявки из Латвии. По итогам конкурсного отбора, самым харизматичным оказался ”Дед Мороз” из города Выру.

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