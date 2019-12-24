ФОТО и ВИДЕО | Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир
В полдень сочельника мэр Таллинна Михаил Кылварт объявил Рождественский мир, по традиции зачитав из окна Ратуши историческое послание.
В полдень сочельника мэр Таллинна Михаил Кылварт объявил Рождественский мир, по традиции зачитав из окна Ратуши историческое послание.
"Более трехсот шестидесяти лет назад здесь, на площади, прозвучал следующий приказ, который повторяется в Эстонской Республике из года в год, сегодня и навеки. Провозглашаю Рождественский мир словами королевы Кристины:
Завтра, если Богу будет угодно, наступит милосердный день рождения нашего Господа и Искупителя. А посему пусть будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, и пусть все будут призваны праздновать этот праздник с должным благоговением и держаться мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку. И в заключение, пусть будет высказано пожелание радостных Рождественских праздников и Рождественского мира всему населению государства, пусть продолжаются они во всем государстве до дня святого Канута, 13 января".
Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится к временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало ей было положено в царствие шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.
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