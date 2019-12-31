31.12.2019, 18:10
ФОТО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Австралия встретила Новый год грандиозным фейерверком
В Восточную Австралию 2020 год пришел на девять часов раньше, чем он придет к нам.
В Восточную Австралию 2020 год пришел на девять часов раньше, чем он придет к нам.
Welcome to 2020 from Sydney! Here’s to a new year filled with every joy and happiness 🌟Image: Daniel Tran / City of Sydney pic.twitter.com/uIOgaXrGrW — City of Sydney (@cityofsydney) December 31, 2019
В 17 часов по нашему времени Новый год наступил в Северной Корее и Южной Корее. Часом позже, например, в Гонкоге и Китае. Как встречают Новый год по всему миру, можно увидеть в прямой трансляции ниже.
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