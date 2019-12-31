ФОТО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Австралия встретила Новый год грандиозным фейерверком

Welcome to 2020 from Sydney! Here’s to a new year filled with every joy and happiness 🌟 Image: Daniel Tran / City of Sydney pic.twitter.com/uIOgaXrGrW — City of Sydney (@cityofsydney) December 31, 2019

В 17 часов по нашему времени Новый год наступил в Северной Корее и Южной Корее. Часом позже, например, в Гонкоге и Китае. Как встречают Новый год по всему миру, можно увидеть в прямой трансляции ниже.