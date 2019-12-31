31.12.2019, 18:10

ФОТО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Австралия встретила Новый год грандиозным фейерверком


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World News - December 31, 2019 Foto: Bai Xuefei, ZUMAPRESS.com

В Восточную Австралию 2020 год пришел на девять часов раньше, чем он придет к нам.

В 17 часов по нашему времени Новый год наступил в Северной Корее и Южной Корее. Часом позже, например, в Гонкоге и Китае. Как встречают Новый год по всему миру, можно увидеть в прямой трансляции ниже.

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