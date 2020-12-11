11.12.2020, 12:56

ФОТО | Елка на Ратушной площади собирает новогодние пожелания! "Коронавирус уходи, миллион евро приди!"

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Galerii: 18 pilti
Kirjad jõuluvanale, Raekoja platsi jõulupuu Foto: Ilmar Saabas

Поскольку в этом году Дед мороз присутствует на столичной Ратушной площади только в виде голограммы, то некоторые наши сограждане придумали другой способ донести до него свои новогодние пожелания: написать открытку и повесить ее на ёлку.

Писем и открыток уже развешано достаточно много. Посмотрите, какие новогодние желания загадали таллиннцы и гости столицы.

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