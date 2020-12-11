11.12.2020, 12:56
ФОТО | Елка на Ратушной площади собирает новогодние пожелания! "Коронавирус уходи, миллион евро приди!"(1)
Поскольку в этом году Дед мороз присутствует на столичной Ратушной площади только в виде голограммы, то некоторые наши сограждане придумали другой способ донести до него свои новогодние пожелания: написать открытку и повесить ее на ёлку.
Красавица Кабаева в силуэтном платье восхитила сеть
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны