ФОТО | Елка на Ратушной площади собирает новогодние пожелания! "Коронавирус уходи, миллион евро приди!"

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Поскольку в этом году Дед мороз присутствует на столичной Ратушной площади только в виде голограммы, то некоторые наши сограждане придумали другой способ донести до него свои новогодние пожелания: написать открытку и повесить ее на ёлку.