ФОТО | Британская девочка купила дешевые открытки. В них обнаружилось послание из китайской тюрьмы

Как пишет газета Sunday Times, юная Флоренс Уиддиком открыла дома упаковку открыток, купленную в Tesco за 1,5 фунта (121 рубль по текущему курсу), и обнаружила, что на открытке с изображением котенка кто-то уже что-то написал.

Надпись заглавными буквами гласила: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям".

Представитель компании Tesco заявил, что она никогда не позволит использовать труд заключенных при производстве товаров, продаваемых в сети ее магазинов.

Китайское предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка поставщиков Tesco, если подтвердится, что на нем используется принудительный труд заключенных, заявили в компании.

Представитель компании Tesco заявил: "Мы были поражены этими сообщениями и немедленно приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование".

В британской компании сказали, что проводили аудит поставщика и не нашли признаков использования рабского труда. Тем не менее в Tesco заявили, что компания "приостановила производство на фабрике".

Однако уже в понедельник представитель китайского поставщика сказал, что Tesco c ними не связывалась, а об обвинениях в свой адрес компания узнала из газет, пишет Русская служба Би-би-си.