ФОТО | Британская девочка купила дешевые открытки. В них обнаружилось послание из китайской тюрьмы

Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с заводом в Китае, на котором производятся рождественские открытки, в связи с подозрениями в том, что там используется рабский труд заключенных. МИД Китая назвал обвинения фарсом, а поставщик открыток заявил, что узнал о скандале из газет, пишет Русская служба Би-би-си.
Как пишет газета Sunday Times, юная Флоренс Уиддиком открыла дома упаковку открыток, купленную в Tesco за 1,5 фунта (121 рубль по текущему курсу), и обнаружила, что на открытке с изображением котенка кто-то уже что-то написал.
Надпись заглавными буквами гласила: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям".
Представитель компании Tesco заявил, что она никогда не позволит использовать труд заключенных при производстве товаров, продаваемых в сети ее магазинов.
Китайское предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка поставщиков Tesco, если подтвердится, что на нем используется принудительный труд заключенных, заявили в компании.
Представитель компании Tesco заявил: "Мы были поражены этими сообщениями и немедленно приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование".
В британской компании сказали, что проводили аудит поставщика и не нашли признаков использования рабского труда. Тем не менее в Tesco заявили, что компания "приостановила производство на фабрике".
Однако уже в понедельник представитель китайского поставщика сказал, что Tesco c ними не связывалась, а об обвинениях в свой адрес компания узнала из газет, пишет Русская служба Би-би-си.
"Мы никогда не были связаны ни с какими тюрьмами. […] Почему зарубежные СМИ упоминают нашу компанию? У них, что, есть доказательства?" — сказал представитель китайской компании. Если таких доказательств нет, добавил он, то компания может подать в суд.
На найденную открытку отреагировали также в министерстве иностранных дел Китая, назвав обвинения в использовании рабского труда фарсом. Сам скандал представитель китайского МИД назвал "драмой, срежисированной журналистом Питером Хамфри".
Кто такой Питер Хамфри?
Найденная открытка содержит также просьбу связаться с Питером Хамфри, журналистом, который сам сидел в тюрьме Цинпу, попав туда по сфабрикованным обвинениям, которые, по его словам, никогда не разбирались в суде, пишет Русская служба Би-би-си.
После того как родители Флоренс связались с ним через LinkedIn (в России заблокирован), он связался с другими бывшими заключенными этой тюрьмы и те подтвердили, что там практикуется принудительный труд на сборочных и упаковочных участках различных предприятий.
Хамфри, который затем написал статью в Sunday Times, также сообщил, что цензура писем, посылаемых заключенными этой тюрьмы, усилилась и что ему стало гораздо труднее вступать в контакт с заключенными, с которыми он познакомился до своего освобождения в 2015 году.
"Они прибегли к старому способу — это нечто вроде записки в бутылке, только теперь это рождественская открытка", — сказал журналист.
Это не первый случай, когда вместе с товарами, продаваемыми на Западе, просачиваются сообщения от китайских заключенных, которые их производят.
В 2012 году Джули Кит, жительница Портленда в штате Орегон, обнаружила в коробке с украшениями к празднику Хэллоуин послание от китайского заключенного с описанием пыток и преследований.
Продажи рождественских открыток в магазинах британской сети приносят около 300 тысяч фунтов в год таким благотворительным организациям, как Британский фонд сердечных заболеваний, Фонд раковых исследования и Фонд диабета.
Ни о каких других записках, оставленных на рождественских открытках, компании пока не известно.
Солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалет
Супруга Пашиняна получила подарки от девочек "Нашего дома"
Роднина нашла виновных в отстранении России от Олимпийских игр
Известна причина, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу