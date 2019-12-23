23.12.2019, 20:30

ФОТО | Британская девочка купила дешевые открытки. В них обнаружилось послание из китайской тюрьмы

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ФОТО | Британская девочка купила дешевые открытки. В них обнаружилось послание из китайской тюрьмы
Foto: Dominic Lipinski, AP

Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с заводом в Китае, на котором производятся рождественские открытки, в связи с подозрениями в том, что там используется рабский труд заключенных. МИД Китая назвал обвинения фарсом, а поставщик открыток заявил, что узнал о скандале из газет, пишет Русская служба Би-би-си.

Как пишет газета Sunday Times, юная Флоренс Уиддиком открыла дома упаковку открыток, купленную в Tesco за 1,5 фунта (121 рубль по текущему курсу), и обнаружила, что на открытке с изображением котенка кто-то уже что-то написал.

Надпись заглавными буквами гласила: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям".

Представитель компании Tesco заявил, что она никогда не позволит использовать труд заключенных при производстве товаров, продаваемых в сети ее магазинов.

Китайское предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка поставщиков Tesco, если подтвердится, что на нем используется принудительный труд заключенных, заявили в компании.

Представитель компании Tesco заявил: "Мы были поражены этими сообщениями и немедленно приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование".

В британской компании сказали, что проводили аудит поставщика и не нашли признаков использования рабского труда. Тем не менее в Tesco заявили, что компания "приостановила производство на фабрике".

Однако уже в понедельник представитель китайского поставщика сказал, что Tesco c ними не связывалась, а об обвинениях в свой адрес компания узнала из газет, пишет Русская служба Би-би-си.

"Мы никогда не были связаны ни с какими тюрьмами. […] Почему зарубежные СМИ упоминают нашу компанию? У них, что, есть доказательства?" — сказал представитель китайской компании. Если таких доказательств нет, добавил он, то компания может подать в суд.

На найденную открытку отреагировали также в министерстве иностранных дел Китая, назвав обвинения в использовании рабского труда фарсом. Сам скандал представитель китайского МИД назвал "драмой, срежисированной журналистом Питером Хамфри".

Dominic Lipinski, PA Wire/PA Images/Scanpix

Кто такой Питер Хамфри?

Найденная открытка содержит также просьбу связаться с Питером Хамфри, журналистом, который сам сидел в тюрьме Цинпу, попав туда по сфабрикованным обвинениям, которые, по его словам, никогда не разбирались в суде, пишет Русская служба Би-би-си.

После того как родители Флоренс связались с ним через LinkedInРоссии заблокирован), он связался с другими бывшими заключенными этой тюрьмы и те подтвердили, что там практикуется принудительный труд на сборочных и упаковочных участках различных предприятий.

Хамфри, который затем написал статью в Sunday Times, также сообщил, что цензура писем, посылаемых заключенными этой тюрьмы, усилилась и что ему стало гораздо труднее вступать в контакт с заключенными, с которыми он познакомился до своего освобождения в 2015 году.

"Они прибегли к старому способу — это нечто вроде записки в бутылке, только теперь это рождественская открытка", — сказал журналист.

Это не первый случай, когда вместе с товарами, продаваемыми на Западе, просачиваются сообщения от китайских заключенных, которые их производят.

В 2012 году Джули Кит, жительница Портленда в штате Орегон, обнаружила в коробке с украшениями к празднику Хэллоуин послание от китайского заключенного с описанием пыток и преследований.

Продажи рождественских открыток в магазинах британской сети приносят около 300 тысяч фунтов в год таким благотворительным организациям, как Британский фонд сердечных заболеваний, Фонд раковых исследования и Фонд диабета.

Ни о каких других записках, оставленных на рождественских открытках, компании пока не известно.

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