01.01.2020, 02:20
ФОТО | Большой новогодний праздник в Курессааре: как это было
Новогодний праздник в Курессааре собрал множество горожан, и все вместе наслаждались салютом!
Новогодний праздник в Курессааре собрал множество горожан, и все вместе наслаждались салютом!
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