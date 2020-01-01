01.01.2020, 02:20

ФОТО | Большой новогодний праздник в Курессааре: как это было


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Aastavahetus Kuressaares , 2020
Galerii: 81 pilti
Aastavahetus Kuressaares , 2020 Foto: Irina Mägi

Новогодний праздник в Курессааре собрал множество горожан, и все вместе наслаждались салютом!

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