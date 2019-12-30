"Это у нас такая традиция". Посетителей бани Рауа в канун Нового года ждет сюрприз

”Каждый год 31 декабря жители Кесклинна ходят в баню. Это у нас в районе такая традиция. Поэтому приглашаем посетить завтра баню Рауа, чтобы встретить Новый год полными сил и энергии. Завтра в фойе бани будет звучать праздничная музыка, а после банных процедур каждому посетителю предложат традиционную новогоднюю закуску — заливную рыбу и салат оливье”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

31 декабря баня Рауа будет открыта с 11 до 18. Касса закрывается в 17.00. Стоимость входного билета в общую баню (два часа) составляет 5 евро. Стоимость билета для пенсионеров до 15.00 составляет 3 евро. Детям и молодым людям до 16 лет вход бесплатный. Почасовые бани можно забронировать по телефону 622 9495 или по электронной почте info@rauasaun.ee.

”Мы всегда ждем гостей в бане Рауа. Несмотря на то, что у большинства людей дома есть ванная или душ, мы рады, что баня остается местом для встречи людей. Надеемся, что так будет и в дальнейшем. Стоит отметить, что 1 января баня закрыта”, — сказала директор бани Александра Павлова.