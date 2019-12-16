DPD предупреждает: если хотите получить посылку до Рождества, заказ в интернет-магазине нужно сделать не позднее четверга

Директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд пояснил, что, если человек хочет получить посылку еще до Рождества, заказ обязательно нужно оформить не позднее 19 декабря: ”Разумеется, эта рекомендация действует в отношении эстонских интернет-магазинов и с учетом того, какие именно обещания продавец дает в отношении отправки товара. Со своей стороны, мы, как курьерская фирма, обеспечим своевременную доставку товара”.

Если разместить заказ в пятницу 20 декабря, шансов получить посылку до Рождества очень мало, поскольку в понедельник рабочий день сокращен, и, хотя курьеры работают, все посылки могут не успеть дойти до получателей. Следующий день доставки посылок будет уже после длинных выходных — 27 декабря.

”Для DPD важно, чтобы наши работники смогли провести праздники со своими семьями. Поэтому на выходных мы посылки не доставляем. Но если успеть разместить заказ в местном интернет-магазине 19 декабря, 23 декабря ваша посылка должна прибыть в почтовый автомат или к вашим дверям”, — отметил Кивимурд.

”На рождественской неделе в этом году, по сути, всего полтора рабочих дня: половина понедельника, 23 декабря, и пятница, 27 декабря. В эти дни мы, разумеется, будем усиленно работать, чтобы выполнить все заказы максимально быстро, но просим клиентов с понимаем отнестись к рабочему перерыву в середине недели, — сказал Кивимурд. — Объемы отправлений постепенно увеличивались уже с октября, а в ноябре и декабре посылки доставляет больший штат курьеров, чем обычно. Мы также уплотнили их рабочие графики. Курьеры, несомненно, заслужили провести выходные в семейном кругу”.