Диетолог назвала продукты для быстрого похудения после праздников

Эксперт советует включить в рацион куркуму, поскольку эта специя помогает сбросить лишний вес и сохранить молодость. ”Попробуйте чай с куркумой, добавьте ее в тофу или яичный омлет, приправьте ею обжаренные овощи”, — предлагает Биггс.

Диетолог призывает желающих сбросить лишний вес регулярно есть овощи и рекомендует чаще употреблять брокколи, так как этот продукт не только придает коже свежесть и упругость, но и способствует похудению за счет большого количества клетчатки. Кроме того, это растение поддерживает низкий уровень сахара в крови.

При похудении не стоит забывать о полезных жирах, напоминает Биггс. Она отметила пользу авокадо, богатого витамином Е. Этот продукт благоприятно влияет на качество волос и кожи, борется с преждевременным старением и улучшает метаболизм. Биггс также посоветовала есть ягоды, в частности вишню, чернику и красную смородину, так как они низкокалорийные и содержат полезный для организма витамин С.

В заключение Биггс напомнила о пользе жирной рыбы в борьбе с лишними килограммами. Проведенное исследование подтвердило, что для похудения полезнее рыба, чем, к примеру, говядина или свинина. Диетолог отметила, что лосось, форель, скумбрия и сардина содержат много жирных кислот, полезных для всего организма.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала способ не поправиться после праздников. Она заявила, что продукты должны быть легкоперевариваемые. Также следует больше пить жидкости и есть овощей.