13.12.2019, 18:50

Деревья ангелов в этом году исполнят свыше двух тысяч детских новогодних желаний


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Деревья ангелов в этом году исполнят свыше двух тысяч детских новогодних желаний
Скриншот

Деревья ангелов, которые уже одиннадцатый год подряд вырастают в магазинах сети Maxima, в этом году собрали 2067 детских новогодних желаний. Большую работу по сбору новогодних желаний и доставке подарков проделали 45 социальных работников местных самоуправлений со своими командами. Подарки детям из многодетных семей будут доставлены при содействии 20 волонтеров из Союза многодетных семей.

В сотрудничестве с местными самоуправлениями по всей Эстонии за одиннадцать лет Деревья ангелов порадовали на Рождество уже тысячи и тысячи детей. Если в прошлом году мы собрали подарки для 1333 детей, то в этом году блеска в глазах будет гораздо больше, потому что Maxima впервые объединила усилия с Союзом многодетных семей Эстонии, в который входят семьи с четырьмя и более детьми, а также с Таллиннским социальным центром и Районной управой Кристийне. В общей сложности Деревья ангелов исполнят 2067 новогодних желаний детей со всей Эстонии.

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Директор Maxima по продажам и маркетингу Янне Лайк выражает огромную благодарность всем социальным работникам, клиентам Maxima и благотворительным организациям. «Ежегодный успех благотворительного проекта Maxima Дерево ангелов обусловлен именно большим количеством людей, которые хотят помочь детям, подарок с Дерева ангела для которых может оказаться единственной радостью в рождественские праздники. LEGO, кукла, развивающие настольные игры, такие нужные вещи, как зимняя одежда и обувь, постельное белье или что-то более специфическое: лежак для кошки, спальный мешок, коврик для йоги – вот некоторые примеры новогодних желаний детей 5-17 лет, которые были выполнены благодаря добрым жителям Эстонии», – добавила Янне Лайк.

Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Maxima Eesti работают 3700 человек, а в торговую сеть входят 82 магазина.

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