Деревья ангелов в этом году исполнят свыше двух тысяч детских новогодних желаний

В сотрудничестве с местными самоуправлениями по всей Эстонии за одиннадцать лет Деревья ангелов порадовали на Рождество уже тысячи и тысячи детей. Если в прошлом году мы собрали подарки для 1333 детей, то в этом году блеска в глазах будет гораздо больше, потому что Maxima впервые объединила усилия с Союзом многодетных семей Эстонии, в который входят семьи с четырьмя и более детьми, а также с Таллиннским социальным центром и Районной управой Кристийне. В общей сложности Деревья ангелов исполнят 2067 новогодних желаний детей со всей Эстонии.

Директор Maxima по продажам и маркетингу Янне Лайк выражает огромную благодарность всем социальным работникам, клиентам Maxima и благотворительным организациям. «Ежегодный успех благотворительного проекта Maxima Дерево ангелов обусловлен именно большим количеством людей, которые хотят помочь детям, подарок с Дерева ангела для которых может оказаться единственной радостью в рождественские праздники. LEGO, кукла, развивающие настольные игры, такие нужные вещи, как зимняя одежда и обувь, постельное белье или что-то более специфическое: лежак для кошки, спальный мешок, коврик для йоги – вот некоторые примеры новогодних желаний детей 5-17 лет, которые были выполнены благодаря добрым жителям Эстонии», – добавила Янне Лайк.