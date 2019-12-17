Читатель спрашивает: должен ли я работать полный день 23-го декабря?

Отвечает Греэте Каар, юрист Трудовойинспекции. "Если вы работаете 23-го декабря, нужно сократить рабочий день на три часа. Если работодатель хочет, чтобы 23-го числа не было сокращенного дня, то он должен договориться об этом с персоналом. Если рабочий день перед праздниками (23 декабря, 31 декабря, 23 февраля) - несокращенный, то, как правило, это расценивается как переработка, но не всегда.

Работник может при получении графика сказать начальнику, что он не согласен на полный рабочий день 23-го. Если он не сделал это при получении графика, то он должен работать согласно расписанию. Поэтому он не может покинуть рабочее место по своему желанию, так как это нарушение рабочих обязанностей".

Чтобы рассчитать переработку, необходимо сначала посчитать количество часов, которые вы отрабатываете в течение месяца. Сколько дней вы болели, были в отпуске и так далее. Например, вы договорились, что расчет идет за 4 месяца в период с 1 сентября до 31 декабря. Допустим, вы работаете 8 часов в день и 40 часов в неделю. В сентябре 168 часов (21 рабочий день по 8 часов), в октябре 184 часа, в ноябре 168, в декабре 149. За четыре месяца - 669 часов. Если 31 декабря выяснится, что работник переработал, то работодатель должен выплатить сверхурочные.