Будьте внимательны к себе и другим! Полиция желает безопасного и спокойного Рождества

Подполковник полиции Тоомас Малва напоминает всем водителям, что в праздничные дни всем участникам дорожного движения следует учесть, что поездки могут занять больше времени.

"Чтобы безопасно добраться домой к своим близким и в гости, просим относиться к другим участникам движения вежливо и с пониманием. Ведь все мы хотим добраться до места назначения живыми и здоровыми, не попасть в аварию и не стать случайным виновником аварии", — сказал Малва.

По словам Малва, в праздники полиция работает в усиленном составе, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и в общественных местах. ”В праздники увеличивается вероятность употребления алкоголя, но не следует портить праздничное настроение ни себе, ни своим близким и другим окружающим вас людям. Поэтому осознавайте свои границы и не переходите их”, — добавил Малва.

Мы призываем всех людей беречь друг друга, при необходимости обращаться за помощью или, если можете, самим вмешиваться в ситуации, которые нарушают покой праздника. ”Наша семья и друзья — самое дорогое достояние. Давайте замечать друг друга и не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи!” — говорит подполковник полиции.

Рождественские пожелания от полиции:

Ездите безопасно — следите за дорожными и погодными условиями, придерживайтесь ограничений скорости и считайтесь с другими участниками дорожного движения. Проследите, чтобы за руль не сел водитель, употреблявший алкоголь.

Будьте видимы — всегда носите в темное время суток отражатель, чтобы все водители замечали вас и чтобы в зимний вечер вы благополучно добрались до дому или в гости.

Берегите близких — мы желаем вам радостно провести праздники с близкими и друзьями. Любое недоразумение можно преодолеть и разрешить без агрессии и насилия.