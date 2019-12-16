Большинство жителей Эстонии тратят на один рождественский подарок 20-50 евро. А вы?

Среди электронных товаров людей привлекают, прежде всего различные смарт-устройства и небольшие электронные устройства. Если бы им было можно выбрать всего один подарок, целых 64% жителей Эстонии решили бы в пользу какого-нибудь небольшого устройства наподобие смартфона или смарт-часов, наушников и т.п. ”В Латвии такой же выбор сделали бы 59% респондентов, а в Литве несколько меньше — 45%”, — добавил Залобайтис.
”Смарт-устройства являются первым выбором, прежде всего, для эстонских мужчин, тогда как женщины склоняются к различным небольшим кухонным, бытовым или косметическим устройствам”, — сказал Донатас Залобайтис.
Во всех трех странах равной популярностью обладают косметические товары и товары для красоты, книги и подарочные карточки.
Онлайн-опрос о предпочтениях потребителей стран Балтии в отношении подарков был проведен в конце октября исследовательской фирмой Spinter Research. В опросе участвовали 507 жителей Литвы, 503 жителя Латвии и 505 жителей Эстонии в возрасте 18-75 лет.
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