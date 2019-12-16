Большинство жителей Эстонии тратят на один рождественский подарок 20-50 евро. А вы?

”Несколько удивили находящиеся близко к нам в этом сравнении литовцы, 37% которых готовы потратить на один подарок к предстоящим праздника от 20 до 50 евро, а 13% от 50 до 100 евро, — рассказал о касающемся праздничных покупок исследовании Донатас Залобайтис, исполнительный директор заказавшей опрос компании Kesko Senukai Eesti. — Среди латышей от 50 до 100 евро планируют потратить 13% — столько же, сколько в соседней Литве, а вот от 20 до 50 евро всего 24%”.



Примерно для половины жителей Латвии (49%) предполагаемая цена рождественского подарка составляет менее 20 евро. В Литве этот показатель составлял 37%, а в Эстонии таких респондентов было меньше всего — 27%.



”Наиболее желанным подарком во всех трех странах является электроника. С другой стороны, среди жителей Эстонии в сравнении с соседями заметно больше тех, кто ждут от Деда Мороза украшений, игрушек или спортивного снаряжения”, — отметил Залобайтис.