16.12.2019, 11:14

Большинство жителей Эстонии тратят на один рождественский подарок 20-50 евро. А вы?


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Большинство жителей Эстонии тратят на один рождественский подарок 20-50 евро. А вы?
Unsplash

Согласно результатам проведенного недавно опроса, делая подарки близким, жители Эстонии оказываются несколько более щедрыми, чем их южные соседи латыши и литовцы: в среднем 38% жителей страны делают родственникам или друзьям подарки стоимостью от 20 до 50 евро, а 16% стоимостью от 50 до 100 евро.

”Несколько удивили находящиеся близко к нам в этом сравнении литовцы, 37% которых готовы потратить на один подарок к предстоящим праздника от 20 до 50 евро, а 13% от 50 до 100 евро, — рассказал о касающемся праздничных покупок исследовании Донатас Залобайтис, исполнительный директор заказавшей опрос компании Kesko Senukai Eesti. — Среди латышей от 50 до 100 евро планируют потратить 13% — столько же, сколько в соседней Литве, а вот от 20 до 50 евро всего 24%”.


Примерно для половины жителей Латвии (49%) предполагаемая цена рождественского подарка составляет менее 20 евро. В Литве этот показатель составлял 37%, а в Эстонии таких респондентов было меньше всего — 27%.


”Наиболее желанным подарком во всех трех странах является электроника. С другой стороны, среди жителей Эстонии в сравнении с соседями заметно больше тех, кто ждут от Деда Мороза украшений, игрушек или спортивного снаряжения”, — отметил Залобайтис.


Среди электронных товаров людей привлекают, прежде всего различные смарт-устройства и небольшие электронные устройства. Если бы им было можно выбрать всего один подарок, целых 64% жителей Эстонии решили бы в пользу какого-нибудь небольшого устройства наподобие смартфона или смарт-часов, наушников и т.п. ”В Латвии такой же выбор сделали бы 59% респондентов, а в Литве несколько меньше — 45%”, — добавил Залобайтис.


”Смарт-устройства являются первым выбором, прежде всего, для эстонских мужчин, тогда как женщины склоняются к различным небольшим кухонным, бытовым или косметическим устройствам”, — сказал Донатас Залобайтис.


Во всех трех странах равной популярностью обладают косметические товары и товары для красоты, книги и подарочные карточки.


Онлайн-опрос о предпочтениях потребителей стран Балтии в отношении подарков был проведен в конце октября исследовательской фирмой Spinter Research. В опросе участвовали 507 жителей Литвы, 503 жителя Латвии и 505 жителей Эстонии в возрасте 18-75 лет.

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