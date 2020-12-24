Без иронии: новогодние фильмы, которые еще не успели вам надоесть

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Далеко не все в Новый год (тем более наступающий после такого 2020-го) могут проникнуться атмосферой праздника и беззаботного рождественского духа. Если от ”Иронии” вас уже подташнивает, а от фильма ”Один дома” клонит в сон, то в нашем списке вы найдете то, что нужно. Тут вам и драмы, и комедии, и даже, прости Санта, хорроры. Наслаждайтесь новогодними праздниками под необычные фильмы и советуйте их знакомым, которые все еще бьют бокалы под ”Голубой огонек”, пишет super.ru.