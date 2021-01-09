5 вещей, которые нужно сделать в начале 2021 года, чтобы привлечь удачу

1. Порядок в доме. После праздников частенько требуется хорошая уборка, приступать к которой нужно всем членам семьи. День, проведенный в трудах, поможет привлечь не только удачу, но и благосклонность нового покровителя — Белого Металлического Быка. Уборку можно превратить в полезный ритуал, вымести все проблемы и невзгоды, освободить место для позитивной энергетики.

2. Обереги. В доме обязательно развешивают талисманы и обереги, которые защищают жилище от негатива и привлекают удачу. Хозяйкам не составит труда смастерить простенькие амулеты, которые можно найти в Сети, и которые позволят весь год наслаждаться счастливой жизнью и ежедневно привлекать в дом удачу.

3. Примирение. Удача не обойдет стороной дома, в которых царят гармония и уют. В новом году стоит позабыть ссоры и разногласия и помириться с близкими. Счастливые люди привлекают лишь позитивные перемены, а значит, от грусти, раздражительности и конфликтов нужно отказаться раз и навсегда.

4. Добрые дела. Известно, что добро возвращается, и удача не покидает тех, кто доброжелательно настроен. В начале нового 2021 года даже самые небольшие добрые поступки помогут привлечь удачу. Кормушка у дома, забота о четвероногих питомцах, бескорыстная помощь окружающим — любой добрый поступок поможет провести год счастливо и без забот.

5. Избавление от хлама. Новый год начинают с чистого листа, и если не все вещи разобраны, то на новогодних каникулах будет время для того, чтобы окончательно прибраться в доме. Выбросив все вещи, которые не радуют, поломались и лишь загромождают пространство, каждый освобождает место для привлечения чего-то нового и позитивного.