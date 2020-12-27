5 натуральных способов создать в доме запах Нового года

Хвоя и смола

Самый, пожалуй, главный аромат зимнего праздника, сказки и детства. Тогда, кстати, большинство домашних елок были натуральными и никаких особенных ухищрений не требовалось. Сейчас многие отдают предпочтение искусственным елкам. Исправят ситуацию ветви ели, сосны или пихты. Их можно купить или просто попросить ”неликвид” на елочных базарах. Чтобы ветки дольше были свежими, поставьте их в прохладное место, в воду или влажный песок.

Рождественский глинтвейн

Совсем не обязательно каждый день готовить этот зимний напиток, чтобы в доме вкусно пахло. Достаточно вскипятить на плите немного воды и бросить туда нужные специи — корицу, бадьян, лимонные и апельсиновые корочки, ванильный сахар.

Оставьте все это на маленьком огне минут на 30-40, и кухня, а с ней и вся квартира наполнится чудесным ароматом рождественских ярмарок.

Праздничный кофе

К запаху напитка неравнодушны даже те, кто его не пьет. Если самый простой вариант — приготовить чашку-другую эспрессо вам не подходит, можно просто подогреть кофейные зерна на сковородке или помолоть их, а после насыпать кофе в красивые открытые емкости.

Или попробовать тот же вариант, что с глинтвейном из предыдущего пункта. Перед варкой можно добавить в напиток корицу или кардамон.

Гвоздичный апельсин

Цитрусовые — еще один натуральный ароматизатор. Можно разложить в квартире мандариновые корки или сделать гвоздичный апельсин. Для этого понадобится плод с не слишком толстой кожурой и сушеные бутоны гвоздики, которые обычно используют для маринада или глинтвейна.

Бутоны надо вставить в кожуру — можно хаотично или по заранее нарисованному контуру, чтобы получилось изображение звезды или другой узор. Чтобы процесс шел проще, отверстия заранее проделайте зубочисткой.

Такой апельсин можно положить на блюдце или подвесить на ленточке как элемент интерьера — и натуральный ароматизатор для помещения готов! Есть и более сложный вариант — обсыпать апельсин с гвоздикой смесью молотых специй (ванили, корицы, перца) и подсушить в духовке при низкой температуре: запах будет более сложным и интенсивным.