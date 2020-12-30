10 вещей, которые нельзя делать в новогоднюю ночь

1. Прежде чем загадать желание в новогоднюю ночь не нужно долго думать над его формулировкой. Не используйте отрицательную частицу ”не”: так, вместо ”не болеть” лучше использовать ”быть здоровым”.

2. Традиционно загадывая желание, пока часы двенадцать бьют, не рассказывайте никому о нем ─ ни во время, ни после ногодних посиделок (иначе не сбудется).

3. Нельзя пришивать пуговицы в последний день года ─ очень высок риск не решить старые проблемы в новом году

4. Нельзя встречать Новый год в одиночестве. Впрочем, психологи уточняют, что если вы все же намерены провести праздник наедине с собой, лучше в новогоднюю ночь держаться подальше от соцсетей. Просмотр интересного фильма или шоу будет оптимальным вариантом.

5. Примета, которая может вызвать протест феминисток: нельзя встречать праздник в исключительно женской компании. Если по-другому не получается, после боя курантов нужно выйти и поздравить соседей мужского пола. У психологов на этот счет немного иная теория ─ всего лишь не нужно проводить новогоднюю ночь с людьми, которые вам не симпатичны.

6. Праздничную ночь нельзя отмечать в старой одежде. Самый радикальный вариант этого поверья: не надевать новые вещи всю неделю до праздника, а вот 31 декабря с ног до головы облачиться в обновки.

7. Нельзя встречать праздник с пустыми карманами, иначе о достатке и финансовой стабильности в наступающем году можно не мечтать.

8. Нельзя брать в долг накануне 31 декабря, и лучше вообще постараться не одалживать деньги в период с 31 декабря по 19 января.

9. Никаких крабов, омаров и прочих гадов с клешнями на новогоднем столе быть не должно (на крабовые палочки табу не распространяется). Объяснение простое: для ракообразных привычно пятиться назад, и есть примета, что старые проблемы будут преследовать вас весь год.

10. В канун праздника и первый день нового года нельзя ругаться (особенно нецензурно). Создайте атмосферу мира и доброжелательности на несколько дней, и, согласно поверьям, она сохранится на протяжении всего года.