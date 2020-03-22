22.03.2020, 19:48

Волотерский центр предлагает помощь находящимся в изоляции людям


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Vaene pensionär
Vaene pensionärFoto: Andres Putting

Во время вспышки коронавируса люди, относящиеся к группе риска (пожилые люди, с хроническими заболеваниями и т.д.), не должны выходить на улицу в магазины или аптеки, где риск заражения высок. Также не следует выходить на улицу с момента, когда они считают, что заражены.

На платформе https://kogukondaitab.ee/ работает волонтерский центр помощи, который сводит желающих помочь и нуждающихся в помощи.

С помощью сайта нуждающийся может попросить ближайшего волонтера помочь с бесконтактной доставкой необходимых вещей, еды и медикаментов.

Волонтеры также могут помочь вам выгулять собаку или просто пообщаться и избежать одиночества!

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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