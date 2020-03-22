Волотерский центр предлагает помощь находящимся в изоляции людям

Во время вспышки коронавируса люди, относящиеся к группе риска (пожилые люди, с хроническими заболеваниями и т.д.), не должны выходить на улицу в магазины или аптеки, где риск заражения высок. Также не следует выходить на улицу с момента, когда они считают, что заражены.
На платформе https://kogukondaitab.ee/ работает волонтерский центр помощи, который сводит желающих помочь и нуждающихся в помощи.
С помощью сайта нуждающийся может попросить ближайшего волонтера помочь с бесконтактной доставкой необходимых вещей, еды и медикаментов.
Волонтеры также могут помочь вам выгулять собаку или просто пообщаться и избежать одиночества!
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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