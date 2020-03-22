Волотерский центр предлагает помощь находящимся в изоляции людям

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Vaene pensionär Foto: Andres Putting

Во время вспышки коронавируса люди, относящиеся к группе риска (пожилые люди, с хроническими заболеваниями и т.д.), не должны выходить на улицу в магазины или аптеки, где риск заражения высок. Также не следует выходить на улицу с момента, когда они считают, что заражены.