В Таллинне открыт сбор повседневных вещей для студентов из многодетных семей

”Для многих молодых людей поступление в университет означает вылет из семейного гнезда и начало самостоятельной жизни. Мы хотим, чтобы студенты могли направлять всю энергию на учебу и им не приходилось сильно переживать из-за бытовых трудностей. Поэтому мы в сотрудничестве с торговым центром Rocca al Mare решили поддержать амбициозных молодых людей из многодетных семей и собрать необходимые для учебы и повседневного быта вещи. Это же так здорово, когда студент помимо обязательных учебников может себе позволить приобрести, к примеру, специальную литературу, которая поможет ему приблизиться к поставленной цели”, — сказала президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.

”Для центра очень важно вносить свою лепту в развитие общества, и поэтому мы рады, что в сотрудничестве с Эстонским союзом многодетных семей мы можем поддержать студентов, учеба которых сильнее отражается на семейном кошельке, чем, например, учеба первоклассников. Создание такой стены очень упрощает людям возможность оказать поддержку нуждающимся, поскольку посетители торгового центра могут сделать доброе дело мимоходом, между другими своими делами. Мы привлекаем к участию в кампании и арендаторов центра, которые тоже могут внести свою лепту в поддержку студенческой жизни молодежи”, — прокомментировала директор по маркетингу и связям с общественностью торгового центра Rocca al Mare Хелина Лейф.

В определенные выходные дни в центре Rocca al Mare будут также находиться волонтеры, которые будут подсказывать людям, как найти Стену добра. В списке ожидаемых вещей обувь, школьные принадлежности, кухонная посуда, столовые приборы, спортивный инвентарь, банные полотенца и еще много предметов, необходимых для жизни студенту. Более подробные пожелания можно прочесть на Стене добра в торговом центре Rocca al Mare, а также на странице кампании.