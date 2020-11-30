В рамках благотворительной акции можно поддержать восстановление церквей Эстонии

Часть пожертвований будет направлена на организацию пастырской работы в церквях.

”В Эстонии насчитывается около 300 сакральных построек, из которых за последние 30 лет были отремонтированы почти 50”, — сказал председатель совета Церковного фонда Индрек Лауль. ”Такого темпа недостаточно для сохранения художественного и культурного наследия, созданного нашими предками, и духовной среды, которая дает нам ориентиры. Без среды, способствующей выживанию, выжить очень трудно. История и культурное наследие дают силы для того, чтобы жить и создавать новую жизнь. Мы хотим подарить новую жизнь четырем достойным церквям, и это только начало”.

”В апреле мы начали ускорять процесс сбора средств на восстановление церквей, и за первые восемь месяцев этого года Церковный фонд получил пожертвования в размере 71 445 евро”, — сказала генеральный директор Церковного фонда Катри Гайлит. ”Весной мы организовали благотворительную акцию ”Предложение века”, за которой последовала серия летних благотворительных концертов Отта Лепланда в девяти эстонских церквях, а завершит год праздничный благотворительный концерт. Мы очень благодарны всем, кто поддерживает работу церквей”.

Фонд собирает пожертвования через сайт www.kirikufond.ee. Совершить пожертвование можно также, позвонив по коротким номерам: 900 0002 (5 евро), 900 0003 (10 евро), 900 0004 (25 евро).