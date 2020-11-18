В магазинах Maxima по всей Эстонии можно исполнить рождественские пожелания 2000 детей

В сотрудничестве с социальными работниками городов и волостей, а также с Эстонским союзом многодетных семей компания Maxima собрала 2000 пожеланий детей Эстонии. Помочь выполнить их может каждый.

«При помощи неравнодушных людей более, чем за 10 прошедших лет Деревья ангелов порадовали на Рождество около 20 000 детей по всей Эстонии, которые в противном случае остались бы без подарков. И в этом году в 47 наших эстонских магазинах установлены Деревья ангелов, выполнив находящиеся на которых пожелания можно помочь детям своего региона», - сказала организатор благотворительного проекта Янне Лайк из Maxima.

На каждой из висящих на Дереве ангелов табличке написаны имя и возраст ребенка, а также, что он хотел бы получить в подарок. Давняя патрон благотворительной акции певица Герли Падар призывает отзывчивых людей взять с дерева пожелание, купить подарок сразу или при следующем посещении магазина, и передать его работникам на стойке информации. «Таким образом мы можем быть уверены, что все подарки – будь то игрушка, развивающая игра, школьные принадлежности или даже теплый предмет одежды – дойдут до тех, кто их так хотел», - добавила она.

Благодаря усилиям городских и волостных социальных работников на Деревьях ангелов собраны пожелания 1500 детей, а в результате сотрудничества с Эстонским союзом многодетных семей – пожелания еще 500 детей, растущих в семьях с 4 или более братьями и сестрами.

«Каждый ребенок мечтает и надеется на исполнение своего заветного рождественского желания. В многодетных семьях дети привыкли делить игрушки, школьные принадлежности и подарки с братьями и сестрами, и тем больше радость и удивление ребенка, нашедшего под елкой свой собственный подарок», - сказал президент с Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.

Детские пожелания можно найти на Деревьях ангелов в 47 магазинах Maxima с 17 ноября по 8 декабря. Нужно лишь выбрать на Дереве ангелов пожелание, и оставить купленный подарок (можно неупакованный) на стойке информации либо в кассе. Подарок можно даже сделать своими руками. Самое главное, принести его в тот же магазин Maxima, где вы сняли с Дерева ангелов желание.