В ходе толоки по сбору пожертвований удалось собрать на благотворительность более 106 000 евро

Данная сумма включает добавленные банком Swedbank в среде для сбора пожертвований ”Я люблю помогать” (”Ma armastan aidata”) 30 000 евро.



”Учитывая бурный год, мы с интересом ждем результатов на этот раз. Столь большая сумма, которая превышает собранное к тому же времени в прошлом году, прежде всего служит признанием жителей Эстонии, которые каждый год вносят все более активный вклад в общество и все активнее делают пожертвования. Также это демонстрирует, как высоко ценится проделанная эстонскими общественными объединениями работа по инициированию изменений в обществе”, — сказала организатор толоки по сбору пожертвований Хелен Талалаев.



Ряд кампаний продолжится и по окончании толоки по сбору пожертвований. Тогда же организаторы смогут дать более подробный обзор собранных пожертвований.

Толоку по сбору пожертвований проводит Союз общественных объединений совместно с канцелярией президента и сетью уездных центров развития.

