TransferWise создала благотворительную платформу для поддержки разработки вакцины от коронавируса

Через специальную благотворительную платформу можно поддержать Фонд солидарности для борьбы с COVID-19 (UNF), созданный ООН и Всемирной организацией здравоохранения Всемирный союз за вакцинацию Gavi, а также Коалицию за инновации в сфере эпидемической готовности CEPI, которые занимаются разработкой и распространением вакцины от COVID-19. Компания TransferWise покроет комиссии всех сделанных международных пожертвований в размере до 20 млн долларов, а также будет использовать для сделок средний рыночный курс.

COVID-19 в последнее время является самой большой глобальной проблемой здоровья, и люди со всего мира хотят поддержать разработку вакцины. Большинство банков и компаний, предлагающие услуги по денежным переводам, помимо комиссий за межвалютные переводы также сами устанавливают курсы валют, на основе которых суммы конвертируются. Это значит, что благотворители помимо видимых сумм, платят также скрытые суммы, за счет которых каждая пожертвованная сумма становится меньше. В сотрудничестве с тремя партнерскими организациями компания TransferWise внесет свой вклад, для того чтобы пожертвование на COVID-19, независимо от валюты, в полном размере дошло бы туда, где в данный момент больше всего нужно.

Благотворительная платформа будет работать до того момента, пока сумма пожертвований не достигнет 20 миллионов долларов. В сотрудничестве с партнерскими организациями решили, что польза от такого решения больше, чем от пожертвования в размере 20 миллионов долларов.

Соучредитель и исполнительный руководитель компании TransferWise Кристо Кяэрманн: ”TransferWise работает во имя того, чтобы границы финансового мира исчезли, и чтобы сделать жизнь людей во всем мире проще, начиная с оплат в путешествиях и заканчивая расширением деятельности компании на международный уровень. Мы считаем, что мир без границ просто лучше. Пандемия Covid-19 повлекла за собой ограничения на путешествия, и несмотря на то, что в физическом мире границы на данный момент необходимы, в финансовом они не нужны. На данный момент, когда люди делают пожертвования организациям, которые работают во имя доступности вакцины, важен каждый цент. Мы хотим обеспечить, чтобы как можно больше пожертвований в полном объеме попали туда, где они больше всего нужны”.