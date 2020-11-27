Страдающий от лимфомы пятилетний Павел попал в Германии в отделение интенсивной терапии. Ему снова нужна помощь!

Позавчера вечером Павел с мамой был на пути из Дюссельдорфа в Тартускую университетскую клинику, но при посадке на самолёт Франкфурт-Таллинн состояние Павла стало критичным и ему вызвали скорую помощь. Сейчас, к счастью, состояние мальчика стабильное, он находится на лечении в палате интенсивного отделения университетской клиники Франкфурта.

У ребенка диагностировали панкреатит (воспаление поджелудочной железы), но сейчас его состояние, к счастью, стабильное. Павла привезут на лечение в Эстонию как только это станет возможным. Медицинский транспорт оплатит Больничная касса, непредвиденные медицинские расходы в Германии покрываются европейской страховой картой, но все остальные связанные с пребыванием за границей расходы должна оплатить семья.

Детский фонд Клиники Тартуского университета у себя на Facebook просит помощи всех неравнодушных людей, чтобы собрать для мальчика и его близких средства на покрытие этих расходов.

Павлу можно помочь, позвонив на благотворительные номера Детского фонда, и выбранная вами сумма добавится к вашему ежемесячному счету. Для пожертвования подходящей вам суммы надо позвонить на соответствующий благотворительный номер:

позвонив на 9005025, пожертвуешь 5 евро

позвонив на 9005100, пожертвуешь 10 евро

позвонив на 9005500, пожертвуешь 50 евро.

Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный счёт SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond и написав в пояснении „ Pavel“

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Как мы писали ранее, в середине октября Павел получил от жертвователей помощь, чтобы продолжить лечение своего онкологического заболевания в Германии, в университетской клинике Дюссельдорфа. Более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.