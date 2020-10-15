Спасибо неравнодушным людям! Пятилетний Павел находится на лечении в Дюссельдорфе и чувствует себя немного лучше!

Детский фонд клиники тартуского университета осуществил предоплату, требуемую клиникой Дюссельдорфа, в размере 50 000 евро из пожертвований, собранных лично для Павла, и из резервов от сделанных ранее пожертвований.

Фонд надеется, что теперь, когда диагноз известен и первые процедуры сделаны, состояние Павла быстро улучшится и он сможет вернуться обратно в Эстонию и продолжить лечение уже под наблюдением местных врачей.

Напомним, что маленького Павла с весны мучают боли в ногах и суставах, возникшие на его теле гематомы увеличились, а самочувствие ухудшилось. Мама обратилась к различным врачам как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа, Павлу диагностировали артрит, то есть воспаление суставов, и перелом кости, также он был на лечении в больнице, но его жалобы усиливались и реальный диагноз так и не был выяснен.

В конце августа Павел с мамой поехали в Германию, чтобы попросить помощи у тамошних врачей. К сожалению, врачам из университетской клиники Дюссельдорфа пришлось признать, что причиной страданий Павла является лимфома, или злокачественная опухоль лимфатической системы, и что ребёнок нуждается в срочном лечении.

Сейчас Павел не может двигаться самостоятельно, так как у него сильные боли в ногах и температура. Немецкие врачи были готовы начать лечение, но сначала семья ребёнка должна была сделать предоплату 50 000 евро. Мама Павла с помощью родственников собрала 5000 евро на обследование, но остальную сумму требовалось собрать всем миром.