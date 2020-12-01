Сегодня тысячи людей примут участие в толоке по сбору пожертвований

”Уходящий год принес благотворительным объединениям в Эстонии много дополнительной работы, — сказал один из организаторов толоки по сбору пожертвований, советник президента по вопросам гражданского общества Урмо Кюбар. — Часть объединений действовала на передовой, помогая справиться с кризисом наиболее сильно пострадавшим группам. Другие продолжили помогать своим целевым группам в более сложных условиях: например, когда по соображением здравоохранения пришлось отменить ряд привычных благотворительных мероприятий. Толока по сбору пожертвований — это хорошая возможность поблагодарить и поддержать эти объединения, чтобы вместе отметить те вещи, которые мы смогли сделать в Эстонии при помощи благотворителей”.

В 2019 г. в Эстонии пожертвовали рекордные 47 миллионов евро, но согласно последнему выпуску World Giving Index, на благотворительность по-прежнему жертвует лишь порядка четверти жителей. Цель толоки по сбору пожертвований — сделать пожертвования привычкой для общества и привлечь к благотворительности больше людей.

На преимущественно виртуальных мероприятиях пожертвования будут собирать всевозможные общественные объединения, как из городов, так и из небольших деревень. Например, поддержав ”Школу без травли”, каждое пожертвование в размере 10 евро поможет привести программу к новому ребенку. Фонд поддержки родильных домов Эстонии при помощи пожертвований поддерживает психическое здоровье акушерок во всех родильных отделениях Эстонии. Если пожертвовать Фестивалю мнений, то в следующем году в Пайде можно будет увидеть сделанное при помощи ваших пожертвований уличное искусство. Рождественская елка JCI призывает делать рождественские подарки детям из неблагополучных семей. ”Деревня Маарья” собирает пожертвования на создание музыкальной студии. НКО Seebihokiturniirid собирает пожертвования на организацию III турнира по мыльному хоккею в Авинурме.

Все толоки можно найти на карте по адресу www.annetamistalgud.ee/ru.

К толоке по сбору пожертвований также присоединится созданная банком Swedbank и Целевым учреждением добрых дел среда для сбора пожертвований ”Я люблю помогать” (”Ma armastan aidata”), где можно найти более 50 благотворительных организаций. Чем больше люди пожертвуют в этой среде 1 декабря, тем больше со своей стороны добавит Swedbank: при сборе 10 000 евро банк добавит 10 000 евро, при 20 000 добавит 20 000 и при 30 000 и более добавит 30 000 евро. Таким образом Swedbank хочет подтолкнуть людей делать пожертвования и помочь со своей стороны увеличить влияние сделанных пожертвований.