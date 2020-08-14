Помогите спасти жизнь! Новорожденная Брианна нуждается в срочной операции на сердце

Брианна родилась с сердечной патологией - у нее увеличенные кровеносные сосуды, а легочная артерия и аорта поменялись местами. Для сохранения жизни младенцу требуется в течение первых двух недель жизни провести операцию, которую в Эстонии сделать невозможно. Если операцию не сделать, то 90% детей с таким пороком сердца умирают на первом году жизни. В ходе операции аорта и артерия вправляются на свое место, 95% таких операций завершаются благополучно, и ребенок в дальнейшем может вести полноценную жизнь.

Операцию оплатит Больничная касса, но сопутствующие транспортные расходы ложатся на плечи семьи. Коронавирус осложнил ситуацию: Брианне нужен реанимобиль, авиатранспорт, а ее родителям - место жительства в непосредственной близости от больницы. Насколько длительным будет пребывание в Хельсинки - выяснится после операции.

"Сейчас мы ждем из Хельсинки информации, когда они смогут принять маленькую Брианну, и надеемся, что неравнодушные люди быстро придут на помощь. Сейчас о девочке заботятся в реанимации детского отделения Клиники Тартуского университета", - сказала руководитель Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма, по словам который совсем недавно - весной - собранные пожертвования помогли провести подобную операцию крошечному Георгу, который сейчас чувствует себя прекрасно и радует своей активностью родителей.

Маленькой девочке можно помочь, позвонив по специальным номерам Детского фонда. Пожертвованная сумма будет включена в ваш счет за телефон.

Позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете 5 евро

Позвонив по номеру 900 5100, вы пожертвуете 10 евро

Позвонив по номеру 900 5500, вы пожертвуете 50 евро

Можно также сделать перевод на благотворительный счет Детского фонда Клиники Тартуского университета с пояснением “Brianna”.

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607