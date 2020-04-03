Помогите! Маленькому Георгу жизненно необходима операция

В Эстонии таких операций не проводится, поэтому необходимо ехать за границу. Саму операцию оплачивает Больничная касса, однако расходы на транспорт и проживание в Финляндии ложатся на плечи родителей. Расходы на медицинскую транспортировку в иностранное государство должны также оплатить близкие.

”Больницы всячески избегают заказов медицинского воздушного транспорта, поскольку это дорого и засчитывается в стоимость услуг по лечению. Скорая же не может себе позволить бесплатных поездок, поэтому счет за жизненно важные поездки выставляется близким пациента”, — сокрушается стратегический директор Детского фонда Клиники ТУ Сийри Оттендер-Паасма.

По ее словам, касса обещала в будущем решить эту проблему, но операция Георгу нужна сейчас.

Часть необходимых денег семья уже собрала самостоятельно. Осталось собрать еще 2600 евро.

Для того, чтобы помочь мальчику, можно позвонить по номерам:

900 5025, сумма пожертвования 5 евро

900 5100, сумма пожертвования 10 евро

900 5500, сумма пожертвования 50 евро

Также можно перечислить посильную сумму на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пометкой "Georg"

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607