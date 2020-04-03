Помогите! Маленькому Георгу жизненно необходима операция

У маленького Георга — врожденный порок сердца (отходящие от сердца сосуды поменялись местами), и в течение первого месяца жизни ему необходимо сделать операцию. Без хирургического вмешательства 90% детей с подобным пороком умирают в возрасте до года. Если же операция будет сделана, ребенок сможет жить практически полноценной жизнью.
В Эстонии таких операций не проводится, поэтому необходимо ехать за границу. Саму операцию оплачивает Больничная касса, однако расходы на транспорт и проживание в Финляндии ложатся на плечи родителей. Расходы на медицинскую транспортировку в иностранное государство должны также оплатить близкие.
”Больницы всячески избегают заказов медицинского воздушного транспорта, поскольку это дорого и засчитывается в стоимость услуг по лечению. Скорая же не может себе позволить бесплатных поездок, поэтому счет за жизненно важные поездки выставляется близким пациента”, — сокрушается стратегический директор Детского фонда Клиники ТУ Сийри Оттендер-Паасма.
По ее словам, касса обещала в будущем решить эту проблему, но операция Георгу нужна сейчас.
Часть необходимых денег семья уже собрала самостоятельно. Осталось собрать еще 2600 евро.
Для того, чтобы помочь мальчику, можно позвонить по номерам:
900 5025, сумма пожертвования 5 евро
900 5100, сумма пожертвования 10 евро
900 5500, сумма пожертвования 50 евро
Также можно перечислить посильную сумму на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пометкой "Georg"
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
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