По всей Эстонии пройдет серия мероприятий по сбору пожертвований

”Впервые прошедшая в прошлом году толока по сбору пожертвований показала, что общественные объединения проявляют творческий подход, а жители Эстонии готовы внести вклад в свое сообщество, поэтому мы вновь проводим мероприятие в этом году. В рамках толоки мы связываем деятельные объединения и людей, которые хотят сделать доброе дело в какой-то важной для них сфере”, — сказала организатор толоки по сбору пожертвований Хелен Талалаев.

В 2019 году в ходе 111 мероприятий и кампаний в общей сложности было собрано 128 000 евро. В этом году к организации своих мероприятий для сбора пожертвований в рамках общереспубликанской инициативы приглашаются общественные объединения со всей Эстонии. На сайте www.annetamistalgud.ee/ru можно найти карту, куда в течение ноября добавятся проходящие по всей Эстонии толоки. Все желающие могут выбрать на карте одну или несколько организаций, и поддержать их посильной суммой.

К толоке по сбору пожертвований также присоединится созданная банком Swedbank и Целевым учреждением Добрых дел среда для сбора пожертвований ”Я люблю помогать” (”Ma armastan aidata”), где можно найти более 50 благотворительных организаций. Чем больше люди пожертвуют в этой среде 1 декабря, тем больше со своей стороны добавит Swedbank: при сборе 10 000 евро банк добавит 10 000 евро, при 20 000 добавит 20 000 и при 30 000 и более добавит 30 000 евро. Таким образом Swedbank хочет подтолкнуть людей делать пожертвования и помочь со своей стороны увеличить влияние сделанных пожертвований.

Толоку по сбору пожертвований проводит Союз общественных объединений совместно с канцелярией президента и сетью уездных центров развития. Схожая инициатива популярна во всем мире под названием Giving Tuesday. Перед 1 декабря по всему миру проводятся кампании и мероприятия, чтобы найти новых желающих сделать пожертвования и укрепить связь с имеющимися сторонниками и в более широком плане развивать культуру благотворительности.