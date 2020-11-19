19.11.2020, 22:00

Отличная новость! Маленькому Рудольфу в Хельсинки была успешно сделана операция


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Отличная новость! Маленькому Рудольфу в Хельсинки была успешно сделана операция
Частный архив

Пару недель назад по инициативе Детского фонда Клиники Тартуского университета был организован сбор средств для проведения в Хельсинки жизненно необходимой операции маленькому Рудольфу. В четверг во второй половине дня Детский фонд сообщил, что операция прошла успешно, и теперь младенец восстанавливается в детском отделении Клиники Тартуского университета.

"Надеемся, что скоро он сможет сменить больничную палату на свой милый дом", — сказано в сообщении Детского фонда.

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