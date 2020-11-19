19.11.2020, 22:00
Отличная новость! Маленькому Рудольфу в Хельсинки была успешно сделана операция
Пару недель назад по инициативе Детского фонда Клиники Тартуского университета был организован сбор средств для проведения в Хельсинки жизненно необходимой операции маленькому Рудольфу. В четверг во второй половине дня Детский фонд сообщил, что операция прошла успешно, и теперь младенец восстанавливается в детском отделении Клиники Тартуского университета.
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