Нужна ваша помощь! Пятидневному Рудольфу требуется операция на сердце

Для спасения жизни маленького Рудольфа, которому всего пять дней от роду, требуется операция в Хельсинки. Для того, чтобы родители младенца смогли быть рядом с ребенком, семье нужна помощь — 3740 евро для покрытия расходов на поездку и проживание.
Больничная касса Эстонии оплатит детский реанимобиль и транспортировку в вертолете, медстраховка оплатит и лечение маленького Рудольфа в детской больнице Хельсинки. Но поскольку ребенок будет находится в столице Финляндии 3-4 недели, семье с двумя маленькими детьми самой требуется оплатить расходы на транспорт и проживание. Детский фонд Клиники Тартуского университета просит у неравнодушных людей помощи.
Рудольф родился с пороком сердца — его крупные кровеносные сосуды (легочная артерия и аорта) поменялись местами. Для спасения ребенка требуется провести в первые недели жизни операцию, которая в Эстонии не делается. Рудольфа отвезут в Хельсинки завтра, там же с подобным диагнозом ранее удачно оперировали несколько детей из нашей страны.
В случае, если не проводить операцию, то 90% детей с таким диагнозом умирает в течение первого года жизни. С другой стороны, в 95% случаев, когда в ходе операции детям кровеносные сосуды врачи устанавливают на место, результат получается отличный, и ребенок может в дальнейшем вести полноценную жизнь.
Помочь семье Рудольфа можно следующим образом.
Позвонить на благотворительный номер телефона Детского фонда. Пожертвованная сумма будет добавлена к вашему счету за телефон.
Позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете 5 евро
Позвонив по номеру 900 5100, вы пожертвуете 10 евро
Позвонив по номеру 900 5500, вы пожертвуете 50 евро.
Сделать перевод на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond), с кодовым словом ”Rudolf”.
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
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