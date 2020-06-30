Началась подготовка к благотворительному "Утиному ралли" — 2021

В этом году ”Утиное ралли” пройдет 30 августа в 19:30 в сотрудничестве с государственной телерадиокомпанией ERR. Следить за заплывом и болеть за участников ралли можно будет по телевизору.

Пожертвования ”Утиного ралли” — 2021 поддержат работу опорного центра для больных раком детей и их родителей, созданного при поддержке предыдущих ралли. Центр предлагает разностороннюю помощь и опорные услуги для детей с онкологическими диагнозами и для их семей.

В прошлом году ”Утиное ралли” помогло собрать более 200 000 евро для поддержки больных раком детей и их семей. На полученные пожертвования союз приобрел для больных раком детей лекарства, которые не финансирует Больничная касса, а также обеспечил их семьям необходимые опорные услуги.

Приобрести уточек и сделать таким образом пожертвование можно по адресу www.pardiralli.ee. Начальная цена резиновой уточки 10 евро, максимальная цена не ограничена.

Полученные в этом году пожертвования Союз разделит со своим многолетним партнером — Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями, чтобы помочь не только семьям с больными раком детьми, но и семьям детей с тяжкими недостатками, в которых родители круглосуточно ухаживают за ребенком и нуждаются в поддержке.