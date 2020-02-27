Мать Ирины Куприяновой просит читателей Delfi о помощи. Девушку, которая перенесла кому, готовы лечить в Санкт-Петербурге

Мы уже рассказывали о трагической истории Ирины Куприяновой, которая в результате неудачного искусственного оплодотворения и врачебной ошибки стала инвалидом. С 2013 года жизнь Ирины — это постоянная борьба за выживание, в которой ей помогают мама и неравнодушные люди. Борьба эта идет с переменным успехом, и ранее в состоянии Ирины даже намечались положительные тенденции. Тем не менее, уже проведенный курс реабилитации дал лишь частичные результаты, и лечение необходимо продолжать.

Ольга, мама Ирины, обратилась к специалистам в Санкт-Петербурге и получила обнадеживающий ответ. Госпитализация возможна, а отсутствие у Ирины эпилептических приступов позволяет протестировать различные стимуляции мозга и влияние этих процедур на двигательные функции. Но стоимость госпитализации и интенсивного курса реабилитации в Клинике МЧС в Петербурге достаточно высока, поэтому Ольга и Ирина просят о помощи и заранее благодарят всех, кто откликнется на эту просьбу.

Все подробности о сборе средств на лечение Ирины, а также реквизиты для перечисления пожертвований вы найдете в этой записи в Facebook: