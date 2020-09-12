Хорошие новости! После тяжелой операции на сердце малышки Брианна и Беатрис вернулись домой
Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщил вчера на своей странице в Facebook о хороших новостях: перенесшие операцию на сердце в Хельсинкской детской больнице маленькие девочки Брианна и Беатрис восстановились после тяжелой операции, и обе к настоящему моменту выписаны из больницы домой!
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