Хорошие новости! После тяжелой операции на сердце малышки Брианна и Беатрис вернулись домой

Детский фонд благодарит судоходную компанию Tallink, которая помогла безопасно доставить Беатрис вместе с мамой и папой из Хельсинки обратно в Таллинн.

"Брианна вернулась в Эстонию ровно на неделю раньше, но поскольку она должна была еще пару дней побыть в Тарту под бдительным присмотром врачей, то впервые в свой настоящий дом она попала в этот понедельник, прямо перед своим первым днем рождения — ей исполнился месяц, — радуется детский фонд. — Спасибо, что помогаете нам помогать!"

Подробнее о Брианне можно прочитать ЗДЕСЬ, а о Беатрис — ЗДЕСЬ.