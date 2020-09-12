Хорошие новости! После тяжелой операции на сердце малышки Брианна и Беатрис вернулись домой
Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщил вчера на своей странице в Facebook о хороших новостях: перенесшие операцию на сердце в Хельсинкской детской больнице маленькие девочки Брианна и Беатрис восстановились после тяжелой операции, и обе к настоящему моменту выписаны из больницы домой!
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Подруга наклеивает скотч на половую щетку: гениальное решение
России и не снилось, как в Эстонии накажут за превышение скорости