12.09.2020, 12:45

Хорошие новости! После тяжелой операции на сердце малышки Брианна и Беатрис вернулись домой


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Хорошие новости! После тяжелой операции на сердце малышки Брианна и Беатрис вернулись домой
Fotod: erakogud

Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщил вчера на своей странице в Facebook о хороших новостях: перенесшие операцию на сердце в Хельсинкской детской больнице маленькие девочки Брианна и Беатрис восстановились после тяжелой операции, и обе к настоящему моменту выписаны из больницы домой!

Детский фонд благодарит судоходную компанию Tallink, которая помогла безопасно доставить Беатрис вместе с мамой и папой из Хельсинки обратно в Таллинн.

"Брианна вернулась в Эстонию ровно на неделю раньше, но поскольку она должна была еще пару дней побыть в Тарту под бдительным присмотром врачей, то впервые в свой настоящий дом она попала в этот понедельник, прямо перед своим первым днем рождения — ей исполнился месяц, — радуется детский фонд. — Спасибо, что помогаете нам помогать!"

Подробнее о Брианне можно прочитать ЗДЕСЬ, а о Беатрис — ЗДЕСЬ.

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