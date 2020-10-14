Давайте поможем вместе! Получившему страшный диагноз пятилетнему Павлу необходимо лечение в Германии

Маленького Павла с весны мучают боли в ногах и суставах, возникшие на его теле гематомы увеличились, а самочувствие ухудшилось. Мама обратилась к различным врачам как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа, Павлу диагностировали артрит, то есть воспаление суставов, и перелом кости, также он был на лечении в больнице, но его жалобы усиливались и реальный диагноз так и не был выяснен. В конце августа Павел с мамой поехали в Германию, чтобы попросить помощи у тамошних врачей. К сожалению, врачам из университетской клиники Дюссельдорфа пришлось признать, что причиной страданий Павла является лимфома, или злокачественная опухоль лимфатической системы, и что ребёнок нуждается в срочном лечении.

Сейчас Павел не может двигаться самостоятельно, так как у него сильные боли в ногах и температура. Немецкие врачи готовы начать лечение, но сначала семья ребёнка должна сделать предоплату 50 000 евро. Мама Павла с помощью родственников собрала 5000 евро на обследование, но на продолжение лечения Павла в Германии может уйти 70 000 евро и у мамы Павла нет ни единой возможности найти эту сумму.

Вдобавок нужно оплачивать проживание там. Обычно в Эстонии для лечения за границей нужно решение, принятое врачебным консилиумом, Павлу же, к сожалению, его предъявить невозможно, так как до постановки диагноза в Эстонии дело не дошло. Сейчас единственным вариантом для семьи является предоплата клинике в размере 50 000 евро, тогда клиника будет готова начать лечение химией уже в этот четверг.

Дорогие жертвователи Детского фонда, пожалуйста, давайте поможем много перенесшему Павлу попасть на лечение, от этого может зависеть его жизнь!

Павлу можно помочь, позвонив на благотворительные номера Детского фонда, и выбранная вами сумма добавится к вашему ежемесячному счету. Для пожертвования подходящей вам суммы надо позвонить на соответствующий благотворительный номер:

позвонив на 9005025, пожертвуешь 5 евро;

позвонив на 9005100, пожертвуешь 10 евро;

позвонив на 9005500, пожертвуешь 50 евро.

Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный счёт Детского фонда Клиники Тартуского университета и написав в пояснении "Pavel".