Знание себя — основа успешного поиска работы. Советы специалистов

Портал Europass совместно со специалистами по карьере Кассы по безработице попытались ответить на эти вопросы. Ведь уже то, что мы решаем ступить на рынок труда, запускает процесс поиска. И мы хотим быть уверены в том, что вожжи в наших руках.

СОВЕТ! Для того чтобы быть успешным, нужно смотреть на свою деятельность как на постоянный процесс или проект. Можно сказать и так: наша работа — найти себе рабочее место. Найти себе подходящее рабочее место! Давайте начнем! И вместе у нас получится!

ЗНАНИЕ СЕБЯ — ПОЧЕМУ ОНО ТАК ВАЖНО ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ?

Первый, и может быть самый важный шаг, узнать себя. Почему это важно? Потому что с каждым шагом становиться все понятнее, что для успешного прохождения конкурса необходимо такое содержание, которое поможет заполнить свои каналы общения — будь то письменные конкурсные документы — в том числе резюме на портале Europass, мотивационное письмо или ответы на собеседовании. Предварительно важно удостовериться, на какие вакансии стоит подавать заявки, для того чтобы получить работу. Поможет ли нам в этом реалистичное видение себя.

СОВЕТ! На портале Europass появился новый вид документа — сопроводительное письмо Europass, которое поможет соискателям работы с шаблонами и различными языковыми выражениями.