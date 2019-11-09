Знание себя — основа успешного поиска работы. Советы специалистов
Зачастую можно услышать разговоры о том, как трудно найти работу. Как знание себя может помочь нам в этом? Как выделиться среди других кандидатов на работу?
Зачастую можно услышать разговоры о том, как трудно найти работу. Как знание себя может помочь нам в этом? Как выделиться среди других кандидатов на работу?
Портал Europass совместно со специалистами по карьере Кассы по безработице попытались ответить на эти вопросы. Ведь уже то, что мы решаем ступить на рынок труда, запускает процесс поиска. И мы хотим быть уверены в том, что вожжи в наших руках.
СОВЕТ! Для того чтобы быть успешным, нужно смотреть на свою деятельность как на постоянный процесс или проект. Можно сказать и так: наша работа — найти себе рабочее место. Найти себе подходящее рабочее место! Давайте начнем! И вместе у нас получится!
ЗНАНИЕ СЕБЯ — ПОЧЕМУ ОНО ТАК ВАЖНО ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ?
Первый, и может быть самый важный шаг, узнать себя. Почему это важно? Потому что с каждым шагом становиться все понятнее, что для успешного прохождения конкурса необходимо такое содержание, которое поможет заполнить свои каналы общения — будь то письменные конкурсные документы — в том числе резюме на портале Europass, мотивационное письмо или ответы на собеседовании. Предварительно важно удостовериться, на какие вакансии стоит подавать заявки, для того чтобы получить работу. Поможет ли нам в этом реалистичное видение себя.
СОВЕТ! На портале Europass появился новый вид документа — сопроводительное письмо Europass, которое поможет соискателям работы с шаблонами и различными языковыми выражениями.
С чего начать? Начните с базовых понятий. В бизнесе важнее всего реклама себя и своего продукта/услуги, их оригинальное представление. Имеются также уже готовые разработанные инструменты, которые мы можем адаптироваться под себя, и с помощью которых мы можем себя ”продать” будущему работодателю. Рассмотрим один простой инструмент, который также используется на консультации по карьере. Это SWOT-анализ.
Англоязычный акроним SWOT может быть знаком многим, но если его расшифровать на русском языке, то он означает следующие критерии оценки:
• сильные стороны,
• слабые стороны,
• возможности,
• угрозы.
Сначала возьмите лист бумаги формата А4 и разделите его на четыре равные части. Два поля сверху, это сильные и слабые стороны, два нижних поля — это возможности и угрозы. И начните их заполнять.
На что обратить внимание? Пары Сильные стороны/Слабые стороны и Возможности/Угрозы предполагают различные критерии оценивания. При учете критериев для Сильных сторон/Слабых сторон, мы всегда думаем о себе, о наших способностях, навыках и предпочтениях. Сильными могут быть: профессиональное образование, хорошее знание языка, опыт работы (практика или реальный опыт работы) и др. Описывать их нужно как можно более детально: хорошее владение письменным английским языком, образование ассистента бюро, хороший навык быстрого письма, знание основ маркетинга, хороший навык самовыражения и др. Слабости указывают на то, в чем на данный момент ваши ресурсы и навыки уступают другим. Подумайте, например, о том, какие задания вы обычно избегаете, так как не чувствуете себя в них достаточно уверенно? Это может быть также то, что мы сами не замечаем, но что другие могут о нас рассказать. Позитивном моментов в описании своих слабостей является то, что когда вы один раз о них узнаете, вы сможете предпринять следующие шаги по развитию недостающих качеств и навыков.
В ходе анализа акцент делается на том, что мы можем сделать на новом рабочем месте, как мы можем помочь компании достичь результатов. Если мы напишем на бумаге самые важные моменты, то это поможет нам в дальнейшем.
СОВЕТ! Самоанализ также может помочь при заполнении резюме, это можно сделать как на портале Europass, так и на портале кассы по безработице. При заполнении формы резюме есть отдельное место для описания своих различных способностей и навыков. Предварительно нужно очень внимательно взглянуть на них, чтобы не забыть указать в резюме какие-либо важные навыки, такие как, например, организационные или цифровые навыки!
Другое дело проработка второй пары критериев: Возможности / Угрозы. При их анализе, в отличии от первой пары критериев, нужно учитывать, что это обстоятельства, которые не зависят от нас, но могут все-таки влиять на наше трудоустройство. Рассмотрим на примере возможностей. Например, мы знаем, что одна фирма планирует расширяться (в период поиска работы мы и должны следить за такими новостями). Это внешний фактор, потому что они будут расширяться и в том случае, даже если мы не предпримем ни одного шага. Но если мы будем знать, что у них такой план, то можем узнать у отдела по персоналу, какие у них планы по найму персонала, или еще до объявления свободных вакансий отправить им свою заявку на работу. Они увидят нашу активность и мотивацию, и это будет хорошей возможностью, чтобы они заметили вас и вспомнили о вас при объявлении вакансии. Может быть они предложат вам такое рабочее место, на которое они и не думали искать работника. При активном поиске работы мы должны использовать все возможности.
Угрозы — это обстоятельства, которые противоположны вышеперечисленным. Например, во время экономического кризиса 2008 года многие строительные фирмы прекратили нанимать новых работников. И для людей со строительным образованием это означало угрозу уменьшения возможностей найти себя на рынке труда. Все эти обстоятельства следует учитывать и в дальнейшем при принятии решений по карьере. Несмотря на то, что Возможности и Угрозы, как оценочные критерии, рассматривают внешние факторы, их полезно учитывать, так как они могут указать, в каком направлении мы можем двигаться при поиске работы.
Составитель статьи: Габор Филай, руководитель Umbrella Consulting Kft, дипломированный бизнес-коуч и консультант по карьере.
СОВЕТ! Зачастую во многих резюме мы видим, что о достижениях рассказывается только в описательном виде. Люди, которые находятся в начале своей карьеры, часто спрашивают: ”Что написать в резюме, если нет опыта работы?”. Резюме (CV) можно составить и с уклоном на другие важные аспекты, выделить свои сильные стороны для будущего работодателя. Часть резюме, в которой описываются личные навыки, не предназначена для того чтобы ее удалить или заполнить общими фразами, а это именно как рубрика, которая может показать вас как оригинального и ценного кандидата. Специалисты по персоналу обращают внимание на эту часть резюме. Благодаря описанию личных качеств можно найти таких кандидатов, которые отличаются от других. Сильные стороны личности можно сопоставить с профилем вакансии и найти ценного работника на основе именно этих качеств.
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