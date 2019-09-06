В Эстонии по-прежнему более 10 000 вакантных должностей. Смотрите, в каких сферах

Количество вакантных должностей в сравнении с предыдущим кварталом и этим же периодом 2018 года уменьшилось на 2%. Всего вакантных и занятых должностей было 611 180, что в сравнении с предыдущим кварталом почти на 0,5% больше. В общей совокупности должностей по-прежнему наибольшей является доля вакансий в сфере обрабатывающей промышленности (18%), торговли (15%) и образовании (10%). Больше всего предложений о работе по-прежнему поступает от эстонских предприятий обрабатывающей промышленности и торговли — в этих сферах деятельности число вакансий во II квартале составляло 1585 и 2151 соответственно. Далее следуют сферы государственного управления и обороны (1145 вакансии) и образования (1134 вакансии).

Доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий во II квартале составляла 1,8%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в этом же квартале прошлого года. Наиболее высоким показатель доли вакансий был в сфере информации и связи (3%), а также государственного управления и обороны (2,9%), самым низким — в горнодобывающей промышленности (0,4%) и сфере операций с недвижимостью (0,2%).

Вакансии публичного сектора составили 30% от общего числа вакантных должностей. Наиболее высокой доля вакансий была на предприятиях, принадлежащих зарубежным частноправовым лицам (2,4%). В учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству и местным самоуправлениям, доля вакансий составила 2,2%, а на предприятиях, принадлежащих эстонским частноправовым лицам — 1,5%.