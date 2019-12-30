30.12.2019, 11:40

Прогноз рынка труда на 2020 год: без квот для иностранцев, пенсионеры — на работу, возвращение уехавших эстонцев

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Tartu mnt 52, merko ehitus
Tartu mnt 52, merko ehitusFoto: Karli Saul

В конце года принято делать прогнозы и предсказания. Сотрудники занимающегося персоналом предприятия Manpower Eesti составили традиционный прогноз на наступающий год для эстонского рынка труда.

Квота для иностранной рабочей силы будет исчерпана в первый рабочий день января

В прошлом году мы предсказывали, что квота для иностранной рабочей силы окажется исчерпана не позднее марта. В этот раз такой прогноз делать нет смысла, поскольку, по сути, квота на следующий год уже исчерпана, хотя формально она и открывается только в январе. На настоящий момент оформлено уже несколько тысяч предварительных бронирований, то есть, очевидно, квота окажется исчерпана в первый же рабочий день нового года. Консервативная политика в отношении квот ухудшает конкурентоспособность Эстонии, в первую очередь нанося ущерб производству, которое все стремительнее уходит из страны. Также искусственным ограничениям сопутствует приток нелегальной иностранной рабочей силы, поскольку, если существует спрос, то в итоге появится и предложение. Для эстонского государства и общества ”серая”, не платящая налоги, масса рабочей силы означает социальные проблемы. ”Работа по-черному” может показаться соблазнительной и для иностранных студентов, поскольку вскоре должен быть принят проходящий сейчас согласования законопроект, запрещающий таким студентам работать более 16 часов в неделю и получать заработную плату ниже средней. Однако, поскольку, как известно, худа без добра не бывает, можно предположить, что нехватка людей вынудит государство вкладывать деньги и время в развитие и образование имеющихся людей.

Налоговый департамент найдет способ ”делать деньги”

Налоговый департамент разрабатывает ищет, как сделать так, чтобы в Эстонии оставались налоговые деньги посредников, которые сегодня не платят налогов с иностранной рабочей силы. Фокусирование на арендных работниках — позитивный шаг, поскольку уже несколько лет налоги таких работающих в Эстонии людей уходят в другие страны (если их вообще платят). Можно надеяться, что вскоре решение будет найдено и не позднее, чем к 2021 году закон будет готов, вступит в силу и сложится соответствующая практика, в результате чего поступление налогов скачкообразно улучшится. Занимаясь изменением законодательства и созданием нового регулирования, впрочем, следует обращать внимание на интегрирование информационных систем и разъяснительную работу, что позволит уменьшить административную неразбериху.

Меньше рутины, больше содержания

Содержание и характер работы меняются вне зависимости от того, поспевают или нет за ними законодательство и внутренние предписания предприятий. С одной стороны, продолжительность трудовых отношений сокращается, они становятся более поверхностными и неформальными, а с другой стороны, работник все чаще вносит вклад в содержание, а не просто является исполнителем. Многих людей мотивирует, когда работодатель ожидает инициативности, самостоятельности и ответственности, хотя находятся и те, кому адаптироваться труднее, поскольку в них укоренилась некоторая беспомощность — кто-то другой говорит, что именно мне делать.

Трудовые отношения определяет неопределенность

Из-за высокого уровня неопределенности на рынке труда возникает больше конфликтов и усиливаются противоречия между спросом и предложением. Работодатели ожидают все большего вклада, а сотрудники все больше стремятся к упрощению. В 21 веке уже немыслима связь между работой любовью, существовавшая в эпоху Таммсааре. Работодатели чувствуют, что работники делают недостаточно, а работники чувствуют, что их обижают. Само определение работы размывается, все больше и больше людей считают, что работа должна быть хобби, которым занимаются не ради денег. Источником риска также является гибкость, которую все больше ценят и культивируют, но, когда трудовые отношения разрушаются и дело доходит до комиссии по трудовым спорам или до суда, оказывается, что сосредоточенный на предметных решениях работодатель проявляет себя в неприглядном ключе. Из опыта и моделей прошлого уже мало чему можно научиться, а поскольку спрос и предложение разнонаправлены, обеим сторонам необходимо адаптироваться к меняющемуся миру.

”Спасение мира”, как основная ценность предприятия

Ответственность больше не является просто модным словом, с помощью которого рекламируют себя крупные компании и транснациональные корпорации. Она становится фактором гигиены, без которого на рынке труда невозможно конкурировать за хороших работников. Молодое поколение, выходящее на рынок труда, хочет точно знать, какова программа компании по ”спасению мира” и решению климатических проблем, и есть ли она вообще. Старшее поколение может поначалу проигнорировать такой фактор, но мир в этом отношении необратимо изменился и, в глазах кандидатов, выигрывают те, кто способен быстрее меняться.

”Культура обиды” и рост числа судебных споров

”Культура обиды” начинает приживаться и в эстонском обществе. Конструктивная критика может восприниматься лично, а неудачные шутки расцениваются как преследование и домогательство. В некотором смысле это сказывается на рынке труда, как очистительное пламя, но, с другой стороны, многие чувствуют, что за псевдопроблемами исчезают здравый смысл и реальные трудности. Поскольку же простая обида на коллегу никакой ощутимой прибыли не приносит, начинает расти количество исков против компаний, в которых имеют место подобные инциденты. Мы, однако, надеемся, что в Эстонии все же здравый смысл возобладает и ”обида” не превратиться в бизнес.

Знания в области ИТ — эффективная валюта

Никого не удивляет нехватка людей в сфере ИТ, но наряду с ИТ-специалистами становятся все более ценными и сотрудники с базовыми знаниями в этой области. Идет популяризация повышения осведомленности в сфере ИТ среди разных возрастных групп, организуется обучение ИТ — и все это с тем, чтобы каждый работник в каждой области имел элементарные знания ИТ. Такие знания становятся все важнее, поскольку машины все чаще выполняют работу с меньшими затратами, чем люди. Автоматизация и дигитализация являются обычными явлениями в каждой успешной организации, и поэтому знания в области ИТ необходимы как в офисной работе, так и в сфере производства или обслуживания.

Пенсионеры — на работу

В прошлом году мы прогнозировали, что сотрудников старше 50 лет начнут ценить больше и мы увидим кампании под лозунгом ”Возраст не имеет значения”. Этот прогноз сбылся быстро. В следующем году для пенсионеров на рынке труда будет находиться все больше гибких возможностей, то есть способов работать, не выходя из дома, или трудиться неполный рабочий день.

Возвращение уехавших эстонцев

Мобильность растет, люди движутся во многих направлениях — из деревни в город, из города в деревню, уезжают из Эстонии и возвращаются обратно в Эстонию. Все больше переехавших в другие страны эстонцев, возвращаются на родину, преимущественно — более предприимчивыми и лояльными своей стране. Хотя многие молодые люди продолжают учиться за границей и приобретают там опыт работы, с течением времени больше людей все же возвращается, чем уезжает.

Персональный маркетинг и ценность индивидуальности

Хотя многие компании считают, что брендинг работодателя — волшебная палочка, решающая все проблемы в связи с рабочей силой, в области маркетинга поднимает голову персональный брендинг. Такой маркетинг работает для соискателя работы, работника и работодателя, который должен быть настоящим человеком и отличной от других личностью. Последнее очень важно, потому что на протяжении десятилетий (или даже столетий) ценились человеческие типы, вписывающиеся в классические рамки, но теперь именно дифференциация стала ключом к успеху не только в мире поп-звезд, но и на рынке труда. В цене особые мнения и нестандартный подход к рабочим вопросам. ”Разнообразие обогащает” уже не просто лозунг — эта фраза наполняется реальным содержанием.

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