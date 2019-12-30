Прогноз рынка труда на 2020 год: без квот для иностранцев, пенсионеры — на работу, возвращение уехавших эстонцев

Из-за высокого уровня неопределенности на рынке труда возникает больше конфликтов и усиливаются противоречия между спросом и предложением. Работодатели ожидают все большего вклада, а сотрудники все больше стремятся к упрощению. В 21 веке уже немыслима связь между работой любовью, существовавшая в эпоху Таммсааре. Работодатели чувствуют, что работники делают недостаточно, а работники чувствуют, что их обижают. Само определение работы размывается, все больше и больше людей считают, что работа должна быть хобби, которым занимаются не ради денег. Источником риска также является гибкость, которую все больше ценят и культивируют, но, когда трудовые отношения разрушаются и дело доходит до комиссии по трудовым спорам или до суда, оказывается, что сосредоточенный на предметных решениях работодатель проявляет себя в неприглядном ключе. Из опыта и моделей прошлого уже мало чему можно научиться, а поскольку спрос и предложение разнонаправлены, обеим сторонам необходимо адаптироваться к меняющемуся миру.

”Спасение мира”, как основная ценность предприятия

Ответственность больше не является просто модным словом, с помощью которого рекламируют себя крупные компании и транснациональные корпорации. Она становится фактором гигиены, без которого на рынке труда невозможно конкурировать за хороших работников. Молодое поколение, выходящее на рынок труда, хочет точно знать, какова программа компании по ”спасению мира” и решению климатических проблем, и есть ли она вообще. Старшее поколение может поначалу проигнорировать такой фактор, но мир в этом отношении необратимо изменился и, в глазах кандидатов, выигрывают те, кто способен быстрее меняться.

”Культура обиды” и рост числа судебных споров

”Культура обиды” начинает приживаться и в эстонском обществе. Конструктивная критика может восприниматься лично, а неудачные шутки расцениваются как преследование и домогательство. В некотором смысле это сказывается на рынке труда, как очистительное пламя, но, с другой стороны, многие чувствуют, что за псевдопроблемами исчезают здравый смысл и реальные трудности. Поскольку же простая обида на коллегу никакой ощутимой прибыли не приносит, начинает расти количество исков против компаний, в которых имеют место подобные инциденты. Мы, однако, надеемся, что в Эстонии все же здравый смысл возобладает и ”обида” не превратиться в бизнес.

Знания в области ИТ — эффективная валюта

Никого не удивляет нехватка людей в сфере ИТ, но наряду с ИТ-специалистами становятся все более ценными и сотрудники с базовыми знаниями в этой области. Идет популяризация повышения осведомленности в сфере ИТ среди разных возрастных групп, организуется обучение ИТ — и все это с тем, чтобы каждый работник в каждой области имел элементарные знания ИТ. Такие знания становятся все важнее, поскольку машины все чаще выполняют работу с меньшими затратами, чем люди. Автоматизация и дигитализация являются обычными явлениями в каждой успешной организации, и поэтому знания в области ИТ необходимы как в офисной работе, так и в сфере производства или обслуживания.

Пенсионеры — на работу