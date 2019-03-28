Около полусотни работодателей представят вакансии на ярмарке труда и карьеры в Пярнумаа

3 апреля, в Пярнуском концертном доме, пройдет шестая по счету ярмарка труда и карьеры Пярнумаа. Около 50 работодателей представят на ярмарке свои предложения о работе. Вакансии будут предлагаться в различных сферах — от производства до сектора инфотехнологий.
Кроме работодателей, на ярмарке также будут представлены различные учебные заведения, которые будут информировать посетителей ярмарки о возможностях обучения. Также на месте будут другие организации, у которых можно получить информацию на темы карьеры, трудового права, налогов, а также информацию для работников с пониженной трудоспособностью.
Руководитель отделения кассы по безработице в Пярнумаа Герли Метс сказала, что сегодня на рынке труда работодатели очень заинтересованы найти себе работников, и поэтому на ярмарке будут и новые работодатели, которые не принимали участие в ярмарках прошлых лет. ”В этом году фокус ярмарки больше направлен на молодежь, на ярмарке для них будет специальная площадка карьеры и школы, а также семинары для молодежи”, — сказала Метс .
Во время ярмарки также пройдет 45-минутный компьютерный курс. На этом курсе можно будет научиться пользоваться ID-картой, узнать о возможностях Mobiil-ID, как ставить дигитальную подпись на документы, а также получить информацию о портале Eesti.ee и его услугах. Желающие принять участие в этом обучении должны иметь при себе свою ID-карту и коды PIN1 и PIN2. Компьютерные навыки на рынке труда становятся все важнее, и поэтому необходимо обновить свои знания, освежить свою операционную систему. На ярмарке у работников кассы по безработице можно будет узнать, какие возможности по компьютерному обучению предлагает касса по безработице для работающих людей, с чего начать поиск курсов и что можно изучать.
В камерном зале концертного дома можно будет послушать интересные выступления на тему трудовой жизни, а также принять участие в игре. Двери ярмарки открыты с 12 до 16, вход на ярмарку свободных для всех. Вакансии и программу ярмарки труда и карьеры Пярнумаа можно посмотреть ЗДЕСЬ.