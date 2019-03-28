Около полусотни работодателей представят вакансии на ярмарке труда и карьеры в Пярнумаа

Кроме работодателей, на ярмарке также будут представлены различные учебные заведения, которые будут информировать посетителей ярмарки о возможностях обучения. Также на месте будут другие организации, у которых можно получить информацию на темы карьеры, трудового права, налогов, а также информацию для работников с пониженной трудоспособностью.

Руководитель отделения кассы по безработице в Пярнумаа Герли Метс сказала, что сегодня на рынке труда работодатели очень заинтересованы найти себе работников, и поэтому на ярмарке будут и новые работодатели, которые не принимали участие в ярмарках прошлых лет. ”В этом году фокус ярмарки больше направлен на молодежь, на ярмарке для них будет специальная площадка карьеры и школы, а также семинары для молодежи”, — сказала Метс .