На должность руководителя Раквереского отделения полиции объявлен конкурс

”Люди из Раквереского отделения и партнёры составляют очень сильную команду, которую покидать довольно тяжело. Жители Ляэне-Вирумаа хотят активно принимать участие и дискутировать на тему безопасности — такое отношение стоит ценить. Я доволен, что моя новая должность связана с правовой сферой и таким образом, я могу и в будущем прилагать усилия для укрепления безопасности местных людей и Эстонии в целом”, — прокомментировал Тармо Таммисте.

Префект Идаской префектуры Тарво Крууп сказал, что ему очень жаль, что команду префектуры покидает сильный руководитель. ”Профессиональное руководство персоналом Раквереского отделения полиции, налаженная работа с партнёрами, общение с общественностью — это то, чем Тармо известен как руководитель. Такие люди, опыт и поступки, конечно, не остаются в тени для других работодателей. Желаю Тармо успехов на новом месте”, — сказал префект.

Тармо Таммисте стал руководителем Раквереского отделения полиции 23 мая 2018. До этого он работал в разных правозащитных организациях с 1994 года.

Сегодня, 28 ноября, объявили конкурс на должность руководителя Раквереского отделения полиции — объявление здесь.